Đề xuất doanh nghiệp được đăng kiểm xe khi chưa đổi giấy đăng ký

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép xe kinh doanh được kiểm định khi chưa đổi giấy đăng ký.

Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất cho phép cơ sở đăng kiểm cả nước kiểm định các xe có sự sai khác giữa chứng nhận đăng ký với xe do chủ phương tiện chưa làm thủ tục đổi chứng nhận đăng ký xe theo Thông tư 79/2024 của Bộ Công an. Các chủ xe được "nợ" xuất trình chứng nhận đăng ký xe mới trong 45 ngày để có thời gian đi đổi chứng nhận đăng ký xe. Lộ trình cho chủ xe đi đổi giấy đăng ký xe không quá 6 tháng kể từ ngày có thông báo.

Cụ thể xe có kết quả kiểm định đạt yêu cầu thì cơ sở đăng kiểm chỉ cấp tem và bản sao giấy chứng nhận kiểm định. Trên bản sao in dòng chữ Có giá trị 45 ngày kể từ ngày cấp. Khi chủ xe xuất trình giấy chứng nhận đăng ký xe mới đổi thì được nhận lại bản chính đăng kiểm xe.

Đăng kiểm xe tại Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành

Đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam giải thích đề xuất trên nhằm tạo thuận lợi cho chủ xe có thời gian đổi chứng nhận đăng ký xe và không làm gián đoạn hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa, hạn chế thiệt hại cho chủ xe. Lộ trình thực hiện giúp các cơ sở đăng kiểm và chủ phương tiện tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo và thống nhất dữ liệu phương tiện giữa cơ quan đăng ký xe và cơ quan đăng kiểm, thuận lợi cho công tác quản lý phương tiện, xử lý vi phạm.

Từ ngày 1/1/2025, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và các nghị định, thông tư hướng dẫn có hiệu lực. Theo điều 39 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và điều 18 Thông tư số 79/2024 của Bộ Công an, chủ phương tiện phải đổi chứng nhận đăng ký xe khi biển số xe nền màu trắng đổi sang biển số xe nền màu vàng (xe hoạt động kinh doanh vận tải) và ngược lại.

Cùng với đó, Nghị định 166/2024 và Thông tư 47/2024 của Bộ Giao thông Vận tải quy định không kiểm định đối với trường hợp có sự sai khác giữa chứng nhận đăng ký xe với phương tiện thực tế. Do đó phương tiện không đổi giấy đăng ký xe sẽ không được kiểm định.

Hiện cả nước có trên một triệu ôtô đăng ký kinh doanh vận tải (không tính số xe rơ-mooc, sơ mi rơ-mooc). Những xe này theo quy định phải có chứng nhận đăng ký xe cùng với biển số màu vàng. Song thực tế mới có trên 850.000 xe được đổi sang biển số nền màu vàng, trong số này còn nhiều xe chưa thực hiện xong việc cấp đổi chứng nhận đăng ký xe để phù hợp với màu của biển số.

Thời gian qua, nhiều phương tiện chưa đổi giấy chứng nhận đăng ký xe đã bị từ chối kiểm định, gây đình trệ hoạt động của doanh nghiệp. Cùng với đó, nhiều chủ xe đang vay vốn ngân hàng, thế chấp bằng giấy đăng ký xe nên không thể rút ra đem đến cơ quan làm thủ tục đổi giấy chứng nhận.

Ông Đặng Văn Chung, Phó chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam, kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải đề xuất Ngân hàng Nhà nước có giải pháp hỗ trợ chủ xe đang có giấy chứng nhận đăng ký xe thế chấp tại ngân hàng để doanh nghiệp làm thủ tục đổi giấy nhanh chóng. Khi đổi giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số, doanh nghiệp không phải đưa xe đến Phòng Cảnh sát giao thông.

Đoàn Loan