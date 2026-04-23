Đề xuất đầu tư hơn 15.700 tỷ đồng làm đường trên cao vào Tân Sơn Nhất

Đường trên cao dài khoảng 11 km từ An Sương đến khu vực sân bay Tân Sơn Nhất được đề xuất đầu tư kỳ vọng giảm ùn tắc cho trục Trường Chinh - Cộng Hòa.

Theo phương án vừa được Công ty Phát Đạt gửi Sở Tài chính, tuyến bắt đầu từ nút giao An Sương, đi theo trục Trường Chinh - Cộng Hòa - Trường Sơn - Hồng Hà và kết thúc tại nút giao Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm.

Công trình dự kiến rộng 60 m, xây dựng theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 80 km/h. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 15.710 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức PPP, hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Doanh nghiệp đề xuất chia dự án thành hai phần gồm giải phóng mặt bằng và xây dựng, mục tiêu hoàn thành vào năm 2030 nếu được chấp thuận.

Ùn tắc trên đường Cộng Hòa. Ảnh: Giang Anh

Trước đó, trong kế hoạch phát triển hạ tầng giao thông đến năm 2030, Sở Xây dựng TP HCM cũng định hướng triển khai tuyến đường trên cao tại khu vực này.

Theo nghiên cứu sơ bộ của cơ quan chuyên môn, tuyến sẽ đi từ An Sương đến khu vực sân bay, bám theo trục Trường Chinh - Cộng Hòa, chủ yếu sử dụng dải phân cách giữa nhằm giảm khối lượng giải phóng mặt bằng, tiết kiệm chi phí và hạn chế ảnh hưởng đến người dân.

Phương án được xem xét để đồng bộ với dự án mở rộng quốc lộ 22 lên 60 m mà thành phố đang chuẩn bị triển khai. Khi hoàn thành, trục này được kỳ vọng tăng năng lực giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại từ cửa ngõ tây bắc vào sân bay Tân Sơn Nhất và khu trung tâm.

Hướng tuyến đường trên cao kết nối sân bay Tân Sơn Nhất được đề xuất. Đồ họa: Tâm Thảo

Trường Chinh - Cộng Hòa là trục giao thông chính kết nối khu vực quận 12, Tân Bình, Tân Phú, huyện Hóc Môn cũ với trung tâm TP HCM và sân bay. Tuy nhiên, lưu lượng phương tiện trên hai tuyến hiện vượt năng lực thiết kế, thường xuyên ùn tắc. Đoạn Cộng Hòa qua khu vực nút giao Hoàng Hoa Thám là một trong những điểm ùn ứ kéo dài, dù đã được xây dựng cầu vượt.

Giang Anh