Liên doanh đề xuất đầu tư cao tốc Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết dài 140,6 km, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư 36.340 tỷ đồng theo phương thức PPP.

Theo đề xuất của liên danh Trung Nam Group, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển INDEL - Indel Corp với Chính phủ, cao tốc đi qua 12 xã phường của Lâm Đồng gồm: Bình Thuận, Hàm Thạnh, Đông Giang, La Dạ, Hòa Bắc, Hòa Ninh, Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 2, Bảo Lâm 4, Quảng Khê, Bắc Gia Nghĩa và Trường Xuân.

Điểm đầu dự án sẽ kết nối với cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại phường Bình Thuận (huyện Hàm Thuận Bắc cũ), có nhánh nối với trung tâm Phan Thiết; điểm cuối giao với cao tốc Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa, kết nối trung tâm Gia Nghĩa qua quốc lộ 14.

Hướng tuyến cao tốc từ Gia Nghĩa tới Phan Thiết. Đồ họa: Hoàng Thanh

Tuyến cao tốc được thiết kế tốc độ 100-120 km/h tùy địa hình, 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 24,75 m.

Do khu vực Tây Nguyên có nhiều khó khăn, khả năng thu hồi vốn thấp, nên liên danh nhà đầu tư đề nghị vốn ngân sách hỗ trợ dự án tỷ lệ 70% (khoảng 25.430 tỷ đồng), vốn nhà đầu tư huy động 30% (10.900 tỷ).

Nhà đầu tư kiến nghị tuyến cao tốc Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết được bổ sung vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ cao tốc quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và cho phép triển khai trong giai đoạn 2026-2030 nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng vùng và quốc gia.

Việc đầu tư cao tốc Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết sẽ góp phần hoàn thiện mạng giao thông trục chính của Lâm Đồng, mở ra không gian phát triển kinh tế xã hội mới cho địa phương.

Anh Duy