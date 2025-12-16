Đề xuất đặt 20.000 tủ đổi pin xe điện trên vỉa hè TP HCM

Khoảng 20.000 tủ đổi pin xe máy điện được các doanh nghiệp đề xuất lắp trên vỉa hè, cột đèn dọc nhiều tuyến đường ở TP HCM để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Trong công văn gửi UBND TP HCM, Sở Xây dựng cho biết Công ty Great Wealth kiến nghị lắp khoảng 10.000 tủ tại các cột đèn chiếu sáng công cộng hiện hữu. Các tủ loại 6-12 khay, công suất 6-12 kW, thiết kế liền khối, đặt cạnh trụ đèn.

Hệ thống sử dụng nguồn điện 220V, đấu nối từ cột đèn hiện hữu theo hướng dẫn của ngành điện; được lắp thiết bị chống rò điện, thanh toán tiền điện qua công tơ riêng và giám sát vận hành bằng mạng 4G. Tủ đổi pin có thể phục vụ nhiều dòng xe máy điện phổ biến như Honda, Yadea, Yamaha, VinFast.

Người dùng trải nghiệm tủ đổi pin xe máy điện VinFast. Ảnh: Tuấn Vũ

Song song đó, Công ty V-Green đề xuất triển khai thêm 10.000 tủ đổi pin tại các tuyến đường có vỉa hè phù hợp. Các tủ cũng có cấu hình 6-12 khay, công suất 6-12 kW, bố trí tại vỉa hè rộng, gần nhà chờ xe buýt, trường học, bảo tàng, cơ quan hành chính... nhằm hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư. Tại mỗi điểm sẽ bố trí ô dừng để tài xế đổi pin trên vỉa hè, không cản trở người đi bộ.

V-Green dự kiến hoàn thành hệ thống trong quý I/2026, phục vụ quá trình chuyển đổi xanh của hơn 400.000 tài xế công nghệ, giao hàng tại TP HCM.

Hai doanh nghiệp cam kết tự đầu tư, vận hành và bảo trì hệ thống bằng nguồn vốn của mình; đồng thời chấp nhận tháo dỡ, di dời khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu dừng hoạt động.

Theo Sở Xây dựng, TP HCM hiện có khoảng 100.000 xe máy điện, trong khi hạ tầng hỗ trợ mới chỉ gồm khoảng 300 trụ sạc nhanh và 50 điểm đổi pin, thấp hơn nhiều so với khuyến cáo quốc tế. Phần lớn người dân phải sạc xe tại nhà hoặc chung cư, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện và phòng cháy chữa cháy.

Theo đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông đang được hoàn thiện, đến năm 2029 thành phố dự kiến có khoảng 400.000 xe máy công nghệ chuyển sang sử dụng điện hoặc năng lượng xanh. Đến năm 2030, số xe máy điện có thể đạt 1,2 triệu chiếc, đòi hỏi hơn 25.000 trụ sạc và tủ đổi pin công cộng.

Vì vậy, Sở Xây dựng cho rằng việc lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện trên vỉa hè là cần thiết và phù hợp, kiến nghị UBND TP HCM chấp thuận chủ trương cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè, cột đèn chiếu sáng và dải phân cách để triển khai. Các đơn vị liên quan sẽ phối hợp xây dựng phương án, thống nhất vị trí, cấp phép thi công, thu phí theo quy định, đồng thời bảo đảm an toàn giao thông, an toàn điện, phòng cháy chữa cháy và mỹ quan đô thị.

Giang Anh