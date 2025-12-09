Đề xuất công chức thuế được hỗ trợ thêm 100% lương

Bộ Tài chính đề xuất công chức quản lý thuế được hưởng hỗ trợ hàng tháng bằng 100% mức lương và miễn thuế cho phần thu nhập này.

Tại tài liệu dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) gửi Bộ Tư pháp rà soát trước khi Quốc hội biểu quyết, Bộ Tài chính đưa hai phương án về chế độ hỗ trợ cho công chức thuế.

Phương án 1 trong trường hợp có ý kiến của Bộ Chính trị đồng ý trước khi luật thông qua. Theo đó, công chức quản lý thuế được hưởng hỗ trợ hàng tháng bằng 100% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng (không gồm phụ cấp).

Khoản hỗ trợ này được trả cùng kỳ lương và không dùng làm căn cứ để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Thu nhập này được miễn thuế thu nhập cá nhân và các nghĩa vụ tài chính khác với Nhà nước.

Phương án 2 là trường hợp chưa có ý kiến của Bộ Chính trị đồng ý trước khi luật thông qua. Theo đó, Chính phủ quy định việc bổ sung thu nhập cho công chức quản lý thuế, người lao động trong cơ quan quản lý thuế sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định Nhà nước bảo đảm các nguồn lực tài chính cho hoạt động của lực lượng quản lý thuế. Trong đó, nhà điều hành ưu tiên bố trí ngân sách để xây dựng, vận hành hệ thống công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý thuế, hóa đơn điện tử, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhiệm vụ chuyên môn để nâng hiệu quả quản lý thuế...

Dự luật cũng nêu rõ nhiều hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế như thông đồng, móc nối, bao che với người nộp thuế để chuyển giá, trốn thuế, trục lợi tiền thuế, tiền ngân sách nhà nước. Công chức ngành thuế không được để tiết lộ, làm rò rỉ thông tin người nộp thuế trái quy định, làm sai lệch kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm thuế. Họ cũng bị cấm gây phiền hà, sách nhiễu với người nộp thuế, lợi dụng để chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép tiền thuế.

Dự kiến, luật này được Quốc hội biểu quyết thông qua ngày 10/12 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Phương Dung