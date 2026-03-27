Đề xuất cơ chế vượt trội để 'hút' dòng vốn dịch chuyển từ Trung Đông

Đại diện các doanh nghiệp nhìn nhận khi xung đột Trung Đông xảy ra, dòng vốn đầu tư có dấu hiệu dịch chuyển, Việt Nam cần chính sách vượt trội để đón cơ hội, vươn ra toàn cầu.

Tại Hội nghị với cộng đồng doanh nghiệp ngày 27/3, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group cho rằng khi tình hình Trung Đông bất ổn, dòng vốn đầu tư vào địa ốc có dấu hiệu chuyển dịch sang thị trường Đông Nam Á, gồm Việt Nam.

Ông Trường đề nghị cần có cơ chế vượt trội với các đặc khu kinh tế, không gian phát triển chiến lược như Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc, cũng như các khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế. Việc này sẽ giúp Việt Nam đủ sức cạnh tranh với các trung tâm kinh tế, du lịch trong khu vực.

Chủ tịch Sun Group đề xuất nhà chức trách cho phép chỉ định nhà đầu tư chiến lược để triển khai các dự án trọng điểm theo cơ chế đặc thù, bảo đảm tính đồng bộ. Cùng với đó, người nước ngoài có thể được sở hữu nhà ở và công trình thương mại với thời hạn 50-70 năm tại một số khu vực nhất định, nhằm thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế và thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ cao cấp.

Theo Luật Nhà ở 2023, người nước ngoài chỉ được sở hữu nhà ở Việt Nam tối đa 50 n ăm. Họ không được sở hữu đất ở trực tiếp và bị giới hạn số lượng mua, sở hữu.

Ông cũng đề nghị áp dụng cơ chế thị thực dài hạn (10-20 năm) với nhà đầu tư, chuyên gia nước ngoài; và mở rộng chính sách miễn thị thực cho các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nga, Australia và Ấn Độ.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group phát biểu tại hội nghị, ngày 27/3.

Xung đột Trung Đông leo thang từ cuối tháng 2, khiến dòng chảy năng lượng toàn cầu tắc nghẽn, chi phí nhiên liệu, logistics tăng vọt. Ông Lê Anh Sơn, Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) nói cần có điều chỉnh chiến lược để cắt giảm chi phí logistics.

Ông đề nghị chuyển đổi mạnh tư duy để tạo bứt phá, chuyển đổi mạnh mẽ các cảng biển trở thành "smart port" (cảng thông minh), giảm nhiều thủ tục hành chính và chi phí vận tải. Cùng với đó, Việt Nam cần đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng đường thủy, có giải pháp vận tải trục ngang kết nối.

Năm nay, Việt Nam đặt mục tiêu GDP tăng hai chữ số, tạo đà cho tăng trưởng cao giai đoạn tới và trở thành nước phát triển thu nhập cao vào 2045.

Cần đón bắt cơ hội dịch chuyển, vươn ra toàn cầu và đạt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số cũng là quan điểm được nhiều lãnh đạo doanh nghiệp nêu tại hội nghị.

Theo Chủ tịch FPT Trương Gia Bình, không quốc gia nào duy trì đà tăng trưởng cao trong dài hạn nếu bỏ qua thị trường quốc tế. Ông cho rằng doanh nghiệp Việt Nam cần mạnh dạn vươn ra toàn cầu, tìm kiếm cơ hội mới và phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các doanh nhân dự hội nghị, ngày 27/3.

Đồng tình, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel Tào Đức Thắng đánh giá vị thế quốc gia đang lên cao là cơ hội lớn để các doanh nghiệp tự tin tiến ra toàn cầu.

Theo ông Thắng, Việt Nam cần coi việc mở rộng không gian kinh tế ra nước ngoài là trụ cột tăng trưởng. Đầu tư quốc tế chính là tổ chức nền kinh tế theo hướng hai chiều: vừa vươn ra bên ngoài, vừa thu hút nguồn lực toàn cầu.

Về chiến lược, ông Thắng lưu ý Việt Nam nên nhắm tới các thị trường đang phát triển tại ASEAN, Nam Á, Trung Đông, châu Phi và Mỹ Latinh nhờ sự tương thích về năng lực. Những mũi nhọn cần tập trung là hạ tầng chiến lược, công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ giá trị cao, dựa trên lợi thế về nguồn nhân lực thích ứng tốt và chi phí hợp lý.

Các tập đoàn kinh tế chủ lực cần hình thành theo hướng đóng vai trò dẫn dắt các doanh nghiệp khác tham gia theo chuỗi giá trị. Đây là mô hình mà Nhật Bản, Hàn Quốc đã thành công và Trung Quốc đang triển khai ở quy mô lớn.

Đại diện các doanh nghiệp cùng nhìn nhận nhà điều hành cần có cách tiếp cận ở tầm quốc gia. Chủ tịch Viettel Tào Đức Thắng dẫn kinh nghiệm quốc tế cho thấy, nhiều quốc gia xây dựng các tổ chức và công cụ hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài bài bản, hiệu quả như Nhật Bản có Jetro, Jica (Nhật Bản), Kotra và Koica của Hàn Quốc, còn Trung Quốc có chiến lược Vành đai - Con đường...

"Nếu không hình thành được một cấu trúc tổ chức ở tầm quốc gia, doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục đi theo cách đơn lẻ và khó có thể xây dựng được năng lực cạnh tranh toàn cầu", ông nói thêm.

Ông Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel phát biểu tại Hội nghị.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến cuối 2025, cả nước có khoảng hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, tăng hơn 25% so với 5 năm trước đó. Cả nước cũng có gần 298.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Bình quân mỗi tháng khoảng 18.000 doanh nghiệp thành lập mới, sau khi Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành hồi tháng 5/2025. Mức này tăng 38% so với trung bình 4 tháng trước đó.

Hiện tại, khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng 60% GDP, tạo việc làm cho hơn 16 triệu lao động và chiếm phần lớn tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại quan điểm "doanh nghiệp phải là trung tâm, chủ thể phát triển, và cần hình thành các tập đoàn tầm cỡ khu vực, toàn cầu". Ông nói cần có giải pháp để các hộ kinh doanh có thể trở thành doanh nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ thành công ty lớn, tập đoàn toàn cầu, xuyên quốc gia.

Cùng với mục tiêu GDP hai chữ số, nhu cầu tăng trưởng điện năng cũng phải tăng tương ứng. Ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho rằng sức ép đầu tư của ngành điện rất lớn.

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đến 2030, Việt Nam cần có nâng tổng công suất nguồn điện lên 183.000 MW, cao hơn gấp rưỡi công suất lắp đặt hệ thống hiện tại (khoảng 87.600 MW). Trong đó, EVN sẽ đầu tư 13.000 MW, còn lại do các nhà đầu tư khác tham gia.

Theo ông, tập đoàn này xác định mỗi năm đầu tư gần 5 tỷ USD cho nguồn và lưới điện. Mức này tương ứng tổng vốn đầu tư khoảng 25 tỷ USD trong 5 năm tới, trong đó có những công trình rất lớn như dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1, các dự án điện gió ngoài khơi.

"Đây là con số lớn với EVN, song nếu năm nay không đầu tư thì 5 năm sau sẽ thiếu điện", Chủ tịch EVN nói, thêm rằng thông thường một công trình nguồn mất khoảng 5 năm từ đầu tư, xây dựng tới vận hành.

Hiện tập đoàn này chiếm 70% tổng đầu tư của 18 tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ Tài chính. Ông An kiến nghị nhà điều hành tháo gỡ các cơ chế về đầu tư, cấp phép, gắn với sử dụng và tiết kiệm năng lượng hiệu quả.

