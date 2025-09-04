Đề xuất cấm xe tải đi làn sát dải phân cách trên đại lộ Thăng Long

Cục Cảnh sát giao thông đề nghị Sở Xây dựng TP Hà Nội cấm xe tải đi làn sát dải phân cách trên đại lộ Thăng Long từ km2 tới km28.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết dự kiến thời gian cấm xe tải đi làn sát dải phân cách trên đại lộ Thăng Long (làn 1) từ ngày 20/9. Tốc độ tối đa ở làn 1 duy trì 100 km/h như hiện nay.

Đối với làn giữa sát làn 1 (làn 2), Cục CSGT đề xuất quy định tốc độ tối đa 90 km/h, hiện là 100 km/h. Đối với làn ngoài cùng sát làn dừng khẩn cấp (làn 3), tốc độ tối đa giữ như hiện nay là 80 km/h, khuyến cáo xe tải hoạt động trên làn này.

Đại lộ Thăng Long dài 30 km, là tuyến cao tốc hướng tâm phía tây, nối trung tâm Thủ đô với Hòa Bình và các tỉnh Tây Bắc, đưa vào khai thác từ tháng 10/2010 với quy mô 6 làn xe cao tốc và đường song hành hai bên.

Đại Lộ Thăng Long. Ảnh: Ngọc Thành

Ngoài đại lộ Thăng Long, Cục CSGT đề nghị nghiên cứu cấm xe tải hoạt động trên làn trái sát dải phân cách trên đường Võ Nguyên Giáp.

Về tốc độ, đoạn từ nút giao Võ Văn Kiệt - quốc lộ 2 đến cầu Nhật Tân được đề xuất giữ nguyên việc phân làn tốc độ như hiện nay, tức tối đa 90 km/h. Riêng đoạn từ cầu Sông Thiếp đến sân bay đang khai thác 90 km/h, có 3 làn xe, không có giao cắt, mặt đường êm thuận, Cục đề nghị tăng tối đa lên 100 km/h.

Đối với làn giữa sát làn trái trong cùng (làn 2), Cục đề xuất giữ như hiện nay tốc độ tối đa 90 km/h; làn ngoài cùng sát làn dừng khẩn cấp (làn 3) giữ 80 km/h, khuyến cáo xe tải hoạt động trên làn 3.

Trước đó, Cục Đường bộ Việt Nam và Cục CSGT thống nhất thí điểm cấm xe tải đi làn sát dải phân cách (làn 1), điều chỉnh tốc độ xe trên hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ trong ba tháng.

Lý giải đề xuất cấm xe tải đi vào làn 1, Cục CSGT dẫn thống kê số xe tải và xe khách hiện chiếm 2,49% tổng số phương tiện giao thông đường bộ đã đăng ký, nhưng lại liên quan đến 37,1% số vụ và 40,27% số người chết vì tai nạn giao thông. Trung bình cứ ba vụ tai nạn thì có một vụ liên quan đến xe tải, rơ-moóc, sơmi rơ-moóc và xe khách.

Một thực tế khác là nhiều tài xế xe tải, xe khách cố tình chạy tốc độ thấp ở làn 1 sát dải phân cách giữa, chuyển làn đường liên tục làm cản trở, hạn chế khả năng lưu thông của cao tốc, gây ùn tắc và cũng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Việt An