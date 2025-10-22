Đề xuất bổ sung quy định vận tải hàng không tầm thấp

Chính phủ đề xuất bổ sung quy định về nghiên cứu phát triển vận tải hàng không tầm thấp khi sửa đổi Luật Hàng không dân dụng.

Sáng 22/10, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh thừa ủy quyền của Thủ tướng trình Quốc hội dự thảo Luật Hàng không dân dụng sửa đổi. Trong đó, chính sách nghiên cứu phát triển vận tải hàng không tầm thấp là một trong bảy nội dung được đề xuất bổ sung.

Tại dự thảo luật, vận tải hàng không tầm thấp được xác định là việc tổ chức, cá nhân sử dụng tàu bay không người lái và phương tiện bay khác để vận chuyển thương mại, chuyên dùng. Bộ trưởng Minh đề xuất Quốc hội giao Chính phủ quy định chi tiết chính sách với hoạt động vận tải này dựa trên yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày dự thảo Luật Hàng không dân dụng sửa đổi tại Quốc hội sáng 22/10. Ảnh: Hoàng Phong

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh tàu bay không người lái, tàu bay khác (UAV) trở thành phương tiện ngày càng phổ biến trên thế giới và Việt Nam trong các lĩnh vực như logistics (giao hàng bằng drone), nông nghiệp (giám sát mùa màng, tưới tiêu) hay tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ...

Thẩm tra nội dung này, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho rằng việc bổ sung các quy định về vận tải hàng không tầm thấp phù hợp với chủ trương phát triển khoa học, công nghệ và tình hình thực tế. Đây là lĩnh vực mới nên cơ quan thẩm tra đồng tình giao Chính phủ quy định chi tiết việc áp dụng với phương tiện bay không người lái nhằm quản lý chặt chẽ an toàn, an ninh hàng không, quốc phòng.

Thảo luận tại tổ sau đó, Bộ trưởng Xây dựng nói thêm rằng việc đưa quy định về vận tải hàng không tầm thấp vào dự thảo luật nhằm tạo nền tảng pháp lý để Chính phủ quy định chi tiết khu vực nào được hoạt động, phù hợp với Luật Phòng không nhân dân, và khuyến khích phát triển công nghiệp UAV.

Ông Minh cho biết trong phát triển hạ tầng giao thông, thời gian qua ứng dụng UAV đã giúp tiết kiệm thời gian, tăng tính chính xác, hiệu quả khi khảo sát để xây dựng các tuyến đường. Trong khi trước đây, việc khảo sát kéo dài hàng tháng vì phải "đưa thiết bị tới tận nơi, kết quả vẫn sai số".

Trên thế giới, nền kinh tế tầm thấp được một số tổ chức đánh giá nhiều tiềm năng phát triển thời gian tới. Morgan Stanley dự tính giá trị của lĩnh vực này có thể lên tới 9.000 tỷ USD vào 2050. Theo Trưởng ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) Trương Gia Bình, Việt Nam đang đứng trước cơ hội "ngàn năm có một" để trở thành trung tâm kinh tế tầm thấp của thế giới, mở ra hệ sinh thái từ nghiên cứu phát triển, sản xuất linh kiện, thiết bị bay, giải pháp quản lý không lưu và hạ tầng phụ trợ.

Cũng theo dự thảo luật, Chính phủ đề xuất bổ sung chính sách về cơ sở dữ liệu, ứng dụng khoa học công nghệ để tăng năng lực sản xuất nội địa và chủ động về công nghệ, phát triển công nghiệp hàng không.

Cùng với đó, nhà chức trách hàng không, an ninh hàng không và tổ chức cung cấp dịch vụ công được giữ lại một phần hoặc toàn bộ phí thu được. Nguồn tiền này sẽ được dùng để chi trả cung cấp dịch vụ, và khoản hỗ trợ hàng tháng cho nhân sự với mức tối đa 80% lương theo hệ số hiện hưởng của họ.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết đa số ý kiến trong ủy ban tán thành nội dung này nhằm thu hút, giữ nhân lực chất lượng cao, nhất là đội ngũ giám sát viên an toàn hàng không. Đây cũng là chính sách thuộc cơ chế tài chính đặc thù đã được Thủ tướng cho phép áp dụng với cán bộ, công chức Cục Hàng không Việt Nam.

Về đầu tư xây dựng cảng hàng không, Chính phủ đề xuất sửa quy định về quy hoạch, đầu tư xây dựng, khai thác công trình, cảng hàng không để tạo hành lang pháp lý cho các thành phần kinh tế tham gia, thúc đẩy đầu tư và huy động vốn.

Anh Tú