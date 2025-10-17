Đề xuất bỏ điều kiện kinh doanh cho 21 ngành, nghề

Chính phủ đề xuất rà soát, cắt giảm 21 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện để chuyển sang hậu kiểm, thúc đẩy tự do kinh doanh.

Ngày 17/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án Luật Đầu tư (sửa đổi). Thừa ủy quyền Chính phủ trình bày tờ trình dự án luật, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết luật hiện hành bộc lộ một số hạn chế liên quan đến quy định về quyền tự do kinh doanh, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, trình tự, thủ tục đầu tư ra hoặc vào Việt Nam...

Tại lần sửa luật này, bà Ngọc cho biết cơ soạn thảo rà soát, cắt giảm 21 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, trong đó có dịch vụ kế toán, làm thủ tục về thuế, xuất khẩu gạo, kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh...

Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc tại phiên họp sáng 17/10. Ảnh: Media Quốc hội

Theo quy định hiện hành, 234 ngành, nghề phải xin cấp giấy phép mới được kinh doanh. Phần lớn trong đó áp dụng cơ chế tiền kiểm có thể chuyển sang hậu kiểm để hạn chế rào cản gia nhập thị trường của doanh nghiệp, thúc đẩy tự do kinh doanh, theo Thứ trưởng Tài chính.

Góp ý về vấn đề này, ông Đậu Anh Tuấn, Phó tổng thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nói rằng nhiều ngành, nghề kinh doanh có điều kiện đã được bãi bỏ, nhưng dư địa để giảm thêm còn khá nhiều.

Ông ví dụ hoạt động nghiên cứu, chế tạo thiết bị bay không người lái (UAV) trong danh mục sẽ hạn chế không gian sáng tạo. Ông cho rằng rủi ro của UAV đến từ việc sử dụng, chứ không phải nghiên cứu, chế tạo - hoạt động đáng lẽ cần khuyến khích.

Đại diện VCCI cũng chỉ ra loạt ngành, nghề kinh doanh có thể cắt giảm như vận hành cơ sở hỏa táng, kinh doanh phân bón.

Với vàng, ông Tuấn đề xuất chỉ cần áp dụng điều kiện kinh doanh với sản xuất vàng miếng. Bởi theo ông, hoạt động kinh doanh vàng quá rộng, gồm từ nhập khẩu, sản xuất, buôn bán vàng miếng, trang sức...

Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại phiên họp sáng 17/10. Ảnh: Media Quốc hội

Tại dự thảo Luật Đầu tư sửa đổi, Chính phủ cũng đề xuất bỏ thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài (thẩm quyền của Quốc hội, Thủ tướng). Thay vào đó, các dự án có quy mô dưới 20 tỷ đồng có thể chỉ cần đăng ký giao dịch ngoại hối với Ngân hàng Nhà nước để chuyển tiền ra nước ngoài. Dự án từ 20 tỷ đồng trở lên (760.000 USD) hoặc thuộc ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện cần thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đề nghị Chính phủ rà soát để việc cắt giảm ngành nghề, kinh doanh có điều kiện là thực chất. Theo Ủy ban Kinh tế và Tài chính, chỉ nên giữ lại những điều kiện thật sự cần thiết nhằm bảo đảm quốc phòng, an ninh, sức khỏe cộng đồng.

Với dự án đầu tư ra nước ngoài, ông Mãi cho rằng cần nghiên cứu, bổ sung quy định về thông báo hoặc đăng ký thông tin đầu tư (không yêu cầu duyệt của cơ quan quản lý nhà nước) để phục vụ hậu kiểm.

Đồng thời, cơ quan soạn thảo cần phối hợp với Ngân hàng Nhà nước rà soát, hoàn thiện quy định có liên quan về quản lý ngoại hối, bảo đảm cơ chế liên thông cơ sở dữ liệu để cho phép thực hiện chuyển vốn ra nước ngoài đúng thông tin đăng ký.

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) dự kiến được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 10 khai mạc ngày 20/10.

Anh Tú