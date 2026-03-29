Đề xuất áp thuế 20% thu nhập khi bán cổ phiếu chưa niêm yết

Bộ Tài chính đề xuất áp thuế 20% trên thu nhập từ chuyển nhượng vốn, gồm cả chứng khoán chưa niêm yết.

Tại dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Bộ Tài chính đưa ra quy định chi tiết cách tính thuế với các loại thu nhập từ chuyển nhượng vốn và chứng khoán.

Theo đó, cơ quan soạn thảo đề xuất đưa cổ phần của các công ty chưa niêm yết vào diện chịu thuế chuyển nhượng vốn, bên cạnh phần vốn góp trong doanh nghiệp như hiện hành.

Với các khoản này, thuế được tính bằng 20% trên thu nhập tính thuế (giá bán trừ mức mua và chi phí liên quan) cho từng lần giao dịch.

Nếu không xác định được giá mua và chi phí, mức thuế sẽ áp dụng theo tỷ lệ 2% giá chuyển nhượng. Cách tính này áp dụng thống nhất cho cả cá nhân cư trú và không cư trú tại Việt Nam.

Giao dịch chứng khoán tại Công ty chứng khoán Rồng Việt (TP HCM), hồi tháng 10/2024. Ảnh: An Khương

Bộ Tài chính cho biết, cổ phiếu chưa niêm yết có tính chất giao dịch giống chuyển nhượng vốn, không thường xuyên và thiếu minh bạch nên cần được đưa vào diện chịu thuế.

Trong khi đó, thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ...) tiếp tục áp dụng thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng mỗi lần giao dịch như hiện hành. Lý do là các giao dịch này có giá rõ ràng, minh bạch và diễn ra thường xuyên trên thị trường. Theo cơ quan soạn thảo, việc duy trì mức thuế thấp với chứng khoán niêm yết nhằm khuyến khích doanh nghiệp lên sàn, tăng minh bạch và bảo vệ nhà đầu tư.

Về kê khai, cá nhân chuyển nhượng vốn sẽ tự khai và nộp thuế. Với chứng khoán, tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ, khai và nộp thay theo thuế suất 0,1%.

Quỳnh Trang