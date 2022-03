Đề xuất 7 loại giấy chứng nhận để F0 hưởng bảo hiểm xã hội

Lao động điều trị tại nhà có thể dùng giấy xác nhận hoàn thành cách ly hoặc kết quả xét nghiệm Covid-19 làm hồ sơ hưởng BHXH, nếu đề xuất của Bộ Y tế được thông qua.

Bộ Y tế có văn bản đề xuất Chính phủ ban hành Nghị quyết công nhận 7 loại giấy tờ có giá trị như Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ hưởng BHXH cho lao động là F0 điều trị tại nhà, bệnh viện dã chiến. Các loại giấy tờ này sẽ làm căn cứ để cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán, chi trả chế độ.

Phương án hai, Bộ đề xuất Chính phủ giao thẩm quyền cho Bộ trưởng Y tế được phép công nhận 7 loại giấy tờ này có giá trị như Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH và quy định mẫu, thẩm quyền cấp vào Thông tư 56 sửa đổi.

Các loại giấy tờ bao gồm: Quyết định cách ly tại nhà do chính quyền địa phương cấp; Giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly do chính quyền địa phương cấp; Giấy xét nghiệm (test nhanh hoặc PCR) có kết quả dương tính Covid-19 do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp; Giấy xác nhận mắc Covid-19 của trạm y tế xã phường, trạm y tế lưu động, Tổ Covid cộng đồng, y tế cơ quan, doanh nghiệp; Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH do Trạm y tế xã phường cấp; Quyết định phê duyệt danh sách hoàn thành cách ly y tế tập trung ; Phiếu xác nhận đã điều trị Covid-19 của các Bệnh viện dã chiến.

Nhiều người tự test Covid-19 dương tính tới xin quyết định cách ly, Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH tại phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội), chiều 28/2. Ảnh: Phạm Chiểu

Đề xuất đưa ra trong bối cảnh khoảng 1 triệu F0 đang điều trị tại nhà, nhiều lao động gặp khó khăn khi xin Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH vì thủ tục rườm rà. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Sở Y tế các địa phương cũng đã có phản ánh về việc này và kiến nghị Bộ sớm có hướng dẫn.

Theo quy định hiện hành, việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH do các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện. Song người lao động khi mắc Covid-19 phần lớn chỉ được cấp Giấy xác nhận hoàn thành cách ly, điều trị do chính quyền địa phương hoặc Trạm y tế xã, phường cấp. Người lao động không thể dùng giấy này để làm hồ sơ hưởng BHXH khiến quyền lợi bị thiệt thòi. Số người dân đến trạm y tế xã, phường xin giấy chứng nhận mắc Covid-19 lớn dẫn đến hệ thống y tế quá tải, nhất là Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Hòa Bình, Bắc Ninh, Hải Phòng.

Từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát cuối tháng 4/2021 đến nay, cả nước ghi nhận gần 3,5 triệu ca nhiễm. Riêng số ca nhẹ, không triệu chứng hơn 2,7 triệu người (khoảng 80%), được điều trị tại nhà. Tới đầu tháng 3, khoảng 920.000 F0 điều trị tại nhà và có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận mắc Covid-19 để hưởng chế độ, trong đó có nghỉ việc hưởng BHXH.

Luật bảo hiểm xã hội quy định, người lao động bị ốm đau mà phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền thì được chi trả trợ cấp ốm đau bằng 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ. Thời gian hưởng chế độ ốm đau với lao động làm việc trong điều kiện bình thường là 30 ngày nếu đóng BHXH dưới 15 năm; 40 ngày nếu đóng đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đóng đủ 30 năm. Nếu làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì số ngày nghỉ được tính lần lượt là 40 ngày, 50 ngày và 70 ngày, tương ứng với số năm đóng BHXH như trên. Người lao động còn được nhận thêm tiền dưỡng sức sau khi điều trị Covid-19 trong hai trường hợp: Sức khỏe chưa hồi phục trong vòng 30 ngày sau khi điều trị Covid-19 thì được nghỉ thêm 5 - 10 ngày. Mức tiền được hưởng mỗi ngày bằng 30% lương cơ sở, tương đương 447.000 đồng/ngày.

Hồng Chiêu