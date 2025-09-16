Đề xuất 4.300 tỷ đồng nạo vét sông Buông chống ngập khu vực Biên Hòa

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đề xuất cải tạo, nạo vét sông Buông với tổng vốn hơn 4.300 tỷ đồng chống ngập cho khu vực Trảng Bom, Biên Hòa.

Dự án cải tạo sông Buông sẽ mở rộng dòng chảy gần 7 km đoạn qua phường Phước Tân. Trong đó, 4,3 km sẽ kè mái xiên, đáy rộng 35-36 m, mặt 58-60 m; 2,59 km còn lại kè thẳng đứng, rộng 50 m. Diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 292.000 m2. Dự án cũng xây dựng, cải tạo Rạch Bà Bướm dài gần 3 km, rộng 10 m, cao 4,5 m, giải phóng 47.000 m2.

Nước sông Buông dâng cao gây ngập lụt ở khu vực phường Phước Tân tháng 10/2024. Ảnh: Phước Tuấn

Sông Buông dài hơn 50 km, bắt nguồn từ Long Khánh, chảy qua Thống Nhất, Trảng Bom rồi hợp lưu với sông Bến Gỗ đổ ra sông Đồng Nai tại phường Long Hưng. Đây là tuyến tiêu thoát nước cho lưu vực khoảng 40.000 ha, đồng thời cung cấp nước tưới tiêu và có tiềm năng du lịch ở thượng nguồn.

Nhà dân ở phường Phước Tân bị ngập sâu chiều 12/9. Ảnh: Thái Hà

Tuy nhiên, tốc độ đô thị hóa nhanh và địa hình thấp khiến tình trạng ngập lụt ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt từ xã Giang Điền đến sông Đồng Nai. Tại phường Phước Tân (TP Biên Hòa cũ), nhiều năm qua nước sông Buông tràn bờ, ngập sâu 1,3-1,7 m, kéo dài tới 48 giờ, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.

Ngoài dự án này, UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu các chủ đầu tư hai dự án thành phần của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu rà soát, điều chỉnh biện pháp thi công để tránh gây ngập úng khu dân cư trong mùa mưa lũ.

Hàng trăm hộ dân ở Biên Hòa khổ sở vì bị ngập triền miên Lũ ngập sâu, chảy xiết, chính quyền phải vào hỗ trợ đưa người dân thoát ra ngoài, ngày 12/9. Video: Thái Hà

Phước Tuấn