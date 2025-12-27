Gợi ý giải đề Vật lý thi học sinh giỏi quốc gia ngày 2

Đề thi học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý ngày 2 được đánh giá khó, có bài lạ liên quan đến bán dẫn.

Ngày 26/12, học sinh giỏi các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngoại ngữ tiếp tục thi ngày 2. Môn Vật lý có gần 680 em.

ThS Phạm Duy Thành, giáo viên Vật lý, trường Newton Grammar School, Hà Nội, đánh giá đề thi dài và khó hơn ngày đầu tiên nhưng vẫn có nhiều ý dễ để học sinh lấy điểm.

Gợi ý giải đề Vật lý thi học sinh giỏi quốc gia ngày 1

Câu 3 về lớp chuyển tiếp p-n là phần "lạ" nhất trong đề đối với nhiều học sinh. Mặc dù chủ đề này không mới nhưng ít khi được đưa vào các đề thi cấp tỉnh, quốc gia. Đây là một bài tập hay và cần thiết trong bối cảnh công nghệ bán dẫn được xem là một trong những mục tiêu phát triển trọng điểm của khoa học và công nghệ nước ta.

Nhìn chung, thầy Thành nhận thấy cả hai đề thi Vật lý năm nay đều hay và có mức phân loại rất cao nên sẽ khó có thí sinh đạt điểm cận tuyệt đối, phổ điểm khó có thể cao hơn năm trước.

Lời giải đề Vật lý thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026 của thầy Phạm Duy Thành, Trần Kỳ Vĩ, Ông Thế Sơn:

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia có 13 môn. Ngữ văn đông nhất với 709 thí sinh, kế đó là Tiếng Anh và Địa lý, đều trên 680 em.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ học sinh đạt giải sẽ chiếm 60% số dự thi. Trong đó, số giải nhất, nhì, ba không vượt quá 60% tổng số giải; số giải nhất không vượt quá 5%.

Học sinh đạt giải cấp quốc gia được cấp giấy chứng nhận, xét tuyển thẳng vào đại học. Ngoài ra, các em được thưởng theo chính sách riêng của địa phương, khoảng 10-100 triệu đồng.

Với 5 môn thi Olympic quốc tế là Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học và Sinh học, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ triệu tập những thí sinh đạt điểm cao (thường là top 40) để bồi dưỡng, trước khi thi chọn đội tuyển.

Lệ Nguyễn