Gợi ý giải đề Vật lý thi học sinh giỏi quốc gia vòng 1

5 bài trong đề thi học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý đều có tên gọi riêng gắn với hiện tượng và những ứng dụng của môn này.

Sáng 25/12, hơn 6.750 học sinh bước vào kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, tăng 270 em so với năm trước. Môn Vật lý có gần 680 em dự thi.

Theo Ths Phạm Duy Thành, giáo viên Vật lý, trường Newton Grammar School, Hà Nội, điểm mới của đề là mỗi bài đều có tên gọi riêng. Mặc dù điều này không quá quan trọng nhưng cho thấy đề đã chú trọng hơn đến các hiện tượng vật lý thực tế và ứng dụng kỹ thuật.

Thầy đánh giá đề thi ngày thứ nhất dài nhưng không quá khó hay nặng về mặt toán học.

Lời giải đề Vật lý thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026:

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia có 13 môn. Ngữ văn đông nhất với 709 thí sinh, kế đó là Tiếng Anh và Địa lý, đều trên 680 em.

Trừ môn Tin học thi lập trình trên máy, thí sinh 12 môn còn lại thi viết vào ngày 25/12 (Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật).

Ngày 26/12, học sinh tiếp tục thi viết ở môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học; thi lập trình trên máy với môn Tin học; thi nói 5 môn Ngoại ngữ.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ học sinh đạt giải sẽ chiếm 60% số dự thi. Trong đó, số giải nhất, nhì, ba không vượt quá 60% tổng số giải; số giải nhất không vượt quá 5%.

Học sinh đạt giải cấp quốc gia được cấp giấy chứng nhận, xét tuyển thẳng vào đại học. Ngoài ra, các em được thưởng theo chính sách riêng của địa phương, khoảng 10-100 triệu đồng.

Với 5 môn thi Olympic quốc tế là Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học và Sinh học, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ triệu tập những thí sinh đạt điểm cao (thường là top 40) để bồi dưỡng, trước khi thi chọn đội tuyển.

Lệ Nguyễn