Để người lao động tự nguyện làm việc không lương, công ty có bị phạt?

Một số công ty khi tuyển dụng các vị trí được cho là “đặc thù” thường giới thiệu đây là cơ hội để người lao động học hỏi, tích lũy kinh nghiệm thực tế, mở rộng kỹ năng nghề nghiệp.

Ngay từ đầu, công ty đã thông tin trong thời gian làm việc ở những vị trí này, người lao động sẽ không được trả lương, đổi lại là cơ hội được tiếp cận môi trường làm việc thực tế, quy trình chuyên môn và kinh nghiệm có giá trị phục vụ nghề nghiệp trong tương lai.

Về phía người lao động, sau khi cân nhắc nhu cầu cá nhân và định hướng nghề nghiệp, họ đồng ý tham gia làm việc không hưởng lương. Hai bên đã trao đổi và thống nhất cụ thể về thời gian làm việc, nội dung công việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên, cũng như việc không chi trả tiền lương trong suốt thời gian làm việc. Việc thỏa thuận này được thực hiện một cách tự nguyện, minh bạch, không có sự ép buộc, nhầm lẫn hay che giấu thông tin từ phía công ty.

Vậy trường hợp người lao động đã tự nguyện làm việc không hưởng lương và công ty cũng đã công khai, thống nhất đầy đủ các điều kiện trước khi bắt đầu công việc thì việc không trả lương cho người lao động có bị xem là vi phạm pháp luật lao động hay không? Công ty có bị xử phạt hay không?

Độc giả Khả Ái

Luật sư Phạm Thanh Hữu tư vấn