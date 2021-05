Đề nghị tiêm vaccine cho người phục vụ bầu cử

Tại cuộc họp Tiểu ban An ninh, trật tự và y tế của Hội đồng Bầu cử Quốc gia chiều 17/5, ông Đỗ Bá Tỵ, Phó chủ tịch Quốc hội, Trưởng tiểu ban nói, cần chú trọng tiêm vaccine cho những cá nhân mang thùng phiếu phụ, gặp gỡ trực tiếp người đang cách ly để thu phiếu. Các khu vực đang có dịch bùng phát mạnh và nơi có nguy cơ cao (các khu công nghiệp tập trung) phải ưu tiên xét nghiệm Covid-19. Ông yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục tham mưu cho Chính phủ, Hội đồng Bầu cử Quốc gia công tác phòng, chống Covid-19, triển khai kịch bản bầu cử trong điều kiện cách ly, giãn cách xã hội. Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ. Ảnh: Hoàng Phong

Để bảo vệ an ninh bầu cử, đại tướng Đỗ Bá Tỵ khẳng định, cần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân, trong đó lượng vũ trang có vai trò nòng cốt. Công an và quân đội phối hợp, tham gia bảo vệ từng khu vực bỏ phiếu, bảo đảm công tác phòng, chống cháy nổ, dự phòng các trường hợp xảy ra thiên tai để cử tri đi bầu cử an toàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Tổ giúp việc cho Tiểu ban hoàn thiện Báo cáo về tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội; trong đó cập nhật diễn biến tình hình, nhận định các tình huống và có kiến nghị cụ thể đối với Hội đồng Bầu cử Quốc gia, các cơ quan, tổ chức và các địa phương.

Sáng cùng ngày, Hội đồng Bầu cử Quốc gia có văn bản gửi Ủy ban Bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu thời gian qua, việc thực hiện giãn cách xã hội, cách ly y tế để phòng, chống dịch tại một số địa phương dẫn đến biến động khá lớn về danh sách cử tri của một số khu vực bỏ phiếu.

Vì vậy, căn cứ điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương và quy mô, số lượng cử tri tại cơ sở cách ly tập trung, Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở cách ly tập trung xem xét, quyết định ghép danh sách cử tri ở cơ sở cách ly tập trung vào khu vực bỏ phiếu thích hợp.

Trường hợp cơ sở cách ly tập trung, địa bàn phải thực hiện phong toả có số lượng cử tri quá lớn hoặc có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao, UBND xã có thể quyết định thành lập bổ sung khu vực bỏ phiếu riêng sau khi báo cáo và được sự phê chuẩn của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Khu vực bỏ phiếu có số lượng cử tri giảm nhiều so với thời điểm lập danh sách cử tri, đến mức ít hơn số lượng cử tri tối thiểu để thành lập khu vực bỏ phiếu thì UBND cấp xã có thể quyết định duy trì hoặc giải thể để ghép vào khu vực bỏ phiếu khác liền kề trong cùng đơn vị bầu cử. Quyết định giải thể khu vực bỏ phiếu phải được sự phê chuẩn của UBND cấp huyện và thông báo đến cử tri.