Đề nghị Mỹ hạn chế áp thuế với hàng xuất khẩu Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Mỹ hạn chế áp thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp và các biện pháp không cần thiết khác với hàng hóa Việt Nam.

Tại buổi tiếp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 15/4 ở Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, nhấn mạnh hai nước cần tiếp tục nỗ lực thúc đẩy trao đổi thương mại hài hòa, bền vững, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng đề nghị Mỹ hạn chế các biện pháp áp thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp và các biện pháp không cần thiết khác đối với các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là hàng nông sản, đồ gỗ.

Việt Nam tiếp tục ủng hộ hợp tác song phương trong các lĩnh vực quan trọng như thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, quốc phòng - an ninh và trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, chuyển đổi xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, ổn định chuỗi cung ứng và phát triển cơ sở hạ tầng.

Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị Mỹ tạo điều kiện và cơ hội để cộng đồng 2,2 triệu người Việt Nam tại Mỹ tiếp tục hội nhập, tuân thủ luật pháp sở tại, đóng góp vào sự phát triển của quan hệ hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 15/4 tại Hà Nội. Ảnh: Hoàng Phong

Ngoại trưởng Antony Blinken khẳng định Mỹ coi trọng quan hệ với Việt Nam, trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau, ủng hộ Việt Nam "mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng". Ông đồng tình rằng hai nước còn nhiều dư địa hợp tác và cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ trên các nguyên tắc đã được lãnh đạo cấp cao hai bên nhất trí.

Hai bên chia sẻ về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Thủ tướng đề nghị Mỹ tiếp tục hợp tác trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN - Mỹ, quan hệ Đối tác Mekong - Mỹ, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải - hàng không ở Biển Đông, ứng phó với biến đổi khí hậu và các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm cùng Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Hà Nội ngày 15/4. Ảnh: Ngọc Thành

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ, điểm lại những bước phát triển tích cực của quan hệ Đối tác toàn diện 10 năm qua.

Nổi bật trong số đó có kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng ấn tượng, đạt 123 tỷ USD trong năm 2022, hợp tác tích cực trong phòng chống đại dịch Covid-19, các dự án hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh như dự án tẩy độc tại sân bay Biên Hòa, cũng như số lượng du học sinh Việt Nam đến Mỹ ngày càng tăng.

Ngoại trưởng Blinken đánh giá cao sự phát triển năng động, vai trò và vị thế của Việt Nam tại khu vực, tái khẳng định cam kết của Mỹ về hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, tiếp tục ủng hộ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực quan trọng.

Ngoại trưởng Blinken đang trong chuyến thăm Việt Nam ngày 14-16/4, vào dịp kỷ niệm 10 năm Việt - Mỹ thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Blinken trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ.

Quan hệ Việt - Mỹ được bình thường hóa từ năm 1995 và nâng cấp lên Đối tác Toàn diện năm 2013. Thương mại song phương đạt hơn 123,86 tỷ USD năm 2022, tăng 11% so với năm 2021. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất và đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Mỹ tại Việt Nam đạt hơn 11 tỷ USD với hơn 1.200 dự án, đứng thứ 11 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp vào Việt Nam. Khoảng 30.000 sinh viên Việt học tập tại Mỹ, đóng góp một tỷ USD cho nền kinh tế nước này.

Thanh Danh