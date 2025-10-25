Đề nghị không mời nghệ sĩ 'lệch chuẩn văn hóa' dự sự kiện của TP HCM

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM đề nghị cân nhắc không mời nghệ sĩ có ca khúc trái thuần phong mỹ tục, lệch chuẩn văn hóa, dự sự kiện của thành phố.

Công văn ngày 24/10 gửi đến Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, Hội Âm nhạc, các thành viên Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học nghệ thuật và các cơ quan báo chí, đề nghị định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy nhận định gần đây, xuất hiện tình trạng: một số ca sĩ trẻ sáng tác, biểu diễn và lan tỏa trên mạng xã hội những ca khúc thể hiện ngôn ngữ âm nhạc cẩu thả, phản cảm, dung tục, dùng ngôn ngữ tiếng Việt không trong sáng, thậm chí biến âm nhạc thành nơi trút giận, đả kích, công kích lẫn nhau, thể hiện thái độ ngạo mạn, thiếu văn minh, thiếu đạo đức nghề nghiệp và không tôn trọng khán giả hay cổ xúy sử dụng chất cấm, lối sống buông thả, giang hồ, tệ nạn xã hội.

Cơ quan chức năng cho rằng cần cân nhắc không mời "nghệ sĩ có sáng tác, hành vi, lời nói, biểu diễn trái với thuần phong mỹ tục, lệch chuẩn văn hóa" dự các chương trình của TP HCM.

Một số trường hợp được nêu ra như: ca sĩ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) trong ca khúc trình diễn ngày 16/10 tại Hà Nội, với "ca từ lệch chuẩn văn hóa, dung tục, ngạo mạn", ca sĩ Pháo với bài Sự nghiệp chướng, rapper GDucky với bài Miền mộng mị, CLME (Hoàng Tôn x Andree x Tinle), Andree với bài Kẹo, B Ray x Đạt G với bài Cao ốc 20, HIEUTHUHAI với bài Trình, Andree x Bình Gold với bài Em iu...

Jack (trái), Hiếu Thứ Hai và nhiều ca sĩ có tên trong công văn của cơ quan chức năng về "ca từ lệch chuẩn". Ảnh: J97/ Hieuthuhai Instagram

Cơ quan chức năng đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường quản lý, kiểm tra nội dung các hoạt động biểu diễn, sản phẩm âm nhạc, nhất là thể loại rap và nhạc lan truyền trên mạng xã hội. Các chương trình âm nhạc tại các điểm biểu diễn như phòng trà, chương trình âm nhạc xã hội hóa do tư nhân tổ chức, ở không gian công cộng phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, chuẩn mực văn hóa.

Sở phối hợp với Thanh tra TP HCM để xử phạt các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực biểu diễn, quảng bá các sản phẩm phi văn hóa; xử lý các nhạc phẩm phản cảm, gây ảnh hưởng tiêu cực. Bên cạnh đó, cần biểu dương, khen thưởng những ca sĩ, nghệ sĩ có sáng tác hay, lan tỏa giá trị văn hóa, xây dựng lối sống lành mạnh.

Hội Âm nhạc TP HCM tăng cường tuyên truyền, giáo dục đạo đức nghề nghiệp, định hướng sáng tác, nhất là ca sĩ, nhạc sĩ trẻ. Ngoài ra, cần tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm về văn hóa ứng xử trong sáng tác và biểu diễn, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp và lan tỏa giá trị chân - thiện - mỹ.

Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật TP HCM được đề nghị phát huy vai trò định hướng, phản biện, thẩm định chuyên môn, có các bài viết, tọa đàm về thực trạng ngôn ngữ, ca từ hiện nay, từ đó định hướng tư duy thẩm mỹ đúng đắn cho giới nghệ sĩ và công chúng.

Thời gian qua, nhiều rapper như Hiếu Thứ Hai, Jack, GDucky, Andree vấp chỉ trích vì ca từ phản cảm. Ngày 23/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TPHCM đưa tin trên fanpage nhiều ca khúc nhạc trẻ hiện nay sử dụng ngôn từ ẩn dụ, tiếng lóng hoặc hình ảnh gợi liên tưởng đến việc sử dụng chất kích thích, chất gây nghiện.

Ngoài ra, một số ca khúc bị phản đối vì ca từ thô tục. Gần nhất, Jack vướng chỉ trích vì biểu diễn một bài hát mới, chưa được cấp phép trong chương trình âm nhạc tối 16/10 ở Hà Nội. Nhạc phẩm có những câu như: "Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám. Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm", "Chuyện thường cơm bữa, có nữa, có nữa, có sao. Fan thường kêu anh vì họ Lào". Trong đó, có một câu được nhiều khán giả cho là nói lái của câu tục tĩu.

Trước dư luận, công ty đại diện của Hiếu Thứ Hai ra thông báo lý giải ý nghĩa bài hát Trình, cho biết rapper này không có chủ đích kêu gọi thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, cổ xúy cho tệ nạn xã hội. Theo công ty, rapper muốn truyền thông điệp về sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần hướng về gia đình và cộng đồng qua ca khúc. Còn đại diện Jack cho biết bài hát mang thông điệp động viên mọi người tự tin vào giá trị bản thân, phủ nhận anh chơi chữ để nói tục. Dù vậy, khán giả cho rằng một số câu hát nhảm nhí, vô nghĩa.

Mai Nhật