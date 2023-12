Đề nghị công an phối hợp với công đoàn xử lý tín dụng đen

Chủ tịch công đoàn Công ty Changshin đề nghị công an trao đổi thường xuyên với công đoàn để nắm an ninh công nhân, tìm giải pháp xử lý tín dụng đen.

Thảo luận tổ tại Đại hội Công đoàn lần thứ 13 ngày 1/12, ông Đặng Tuấn Tú, Chủ tịch công đoàn Công ty Changshin - doanh nghiệp đông lao động nhất Đồng Nai, cho biết công nhân dính vào tín dụng đen khiến doanh nghiệp mất lao động, công đoàn mất đoàn viên. "Chúng tôi rất đau đầu nên luôn phải nghĩ cách để tháo gỡ", ông nói.

Theo ông Tú, sau đại dịch, mỗi ngày ông đều bị người lạ gọi điện đòi món nợ công nhân vay nóng lãi suất cao. Số điện thoại được ông công khai tại các phân xưởng để tiếp nhận ý kiến phản ánh, nhưng bị công nhân lấy để điền vào giấy tờ cam kết khi vay nóng tín dụng đen với lãi suất cao.

Công ty TNHH Changshin Việt Nam có 800 cán bộ công đoàn cơ sở, 37.000 lao động đến từ nhiều tỉnh thành. Công nhân đông, có người sa vào nợ nần, cờ bạc, thậm chí tìm đến cái chết vì vay nặng lãi. Cán bộ công đoàn bị hăm họa khi phát hiện nhóm cho vay nặng lãi lôi kéo công nhân chơi cờ bạc.

Ông Đặng Tuấn Tú, Chủ tịch công đoàn Công ty Changshin (Đồng Nai) tham dự Đại hội Công đoàn lần thứ 13 tại Hà Nội, ngày 1/12. Ảnh: Hồng Chiêu

"Chỉ cần tìm trên mạng xã hội là thấy hàng loạt hội nhóm lan tràn về tín dụng đen, bài bạc trá hình. Công nhân khi vướng vào thì khó dứt, chỉ còn cách bỏ việc để trốn nợ", ông Tú nói.

Thượng tá Phan Văn Đuộc, Chủ tịch công đoàn Đại học Cảnh sát nhân dân, nhấn mạnh công nhân sa vào tín dụng đen, lừa đảo qua mạng làm mất an ninh trật tự xã hội. Thủ đoạn của các nhóm lừa đảo là đăng tin tìm lao động online, việc nhẹ lương cao để dẫn dụ công nhân tham gia, thậm chí rơi vào các đường dây buôn người ra nước ngoài. Nhiều gia đình phải bỏ tiền chuộc người thân về.

"Cán bộ công đoàn phải luôn nắm chắc diễn biến trong công nhân để kịp thời thông báo lực lượng công an có biện pháp xử lý", ông Đuộc đề xuất.

Tờ rơi cho vay trả góp dán trước dãy trọ công nhân trong Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội), cuối năm 2022. Ảnh: Hồng Chiêu

Tình trạng công nhân vay tín dụng đen khiến nhiều cán bộ công đoàn, lãnh đạo công ty bị "khủng bố" điện thoại diễn ra ở nhiều khu công nghiệp tập trung tại TP HCM, Bình Phước, Bắc Giang. Công nhân vay nặng lãi không trả đúng hạn, bị người cho vay gọi điện đến doanh nghiệp gây sức ép đòi nợ. Nhiều công nhân bị chủ nợ vu khống, bôi nhọ danh dự. Một số công ty đã báo lực lượng chức năng, nhưng đến nay vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn, xử lý triệt để.

Theo Bộ Công an, nhiều tổ chức tín dụng đen núp dưới vỏ bọc doanh nghiệp cho vay tài chính, cho vay không thế chấp để lôi kéo công nhân vay tiền trực tiếp qua app, mạng xã hội. Lực lượng chức năng phát hiện có nơi lãi suất 90-100%/tháng, thậm chí 700-1.000%/tháng. Giai đoạn 2020-2022, Bộ Công an xử lý hơn 2.700 vụ với gần 5.000 đối tượng, khởi tố gần 2.000 vụ với 4.000 bị can, trong đó hơn 1.000 vụ cho vay nặng lãi, nhiều bị hại là công nhân.

Hồng Chiêu