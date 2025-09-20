Đề nghị cấm xe tải, xe khách đi sát dải phân cách trên 8 cao tốc

Cục CSGT đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam mở rộng quy định hạn chế xe khách trên 29 chỗ, xe tải trên 7,5 tấn đi làn sát dải phân cách trên 8 cao tốc.

Ngày 20/9, Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết đã gửi văn bản đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam áp dụng quy định phân làn trên 8 cao tốc 4 làn gồm: Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Hải Phòng - Móng Cái, TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, Phan Thiết - Dầu Giây, Cầu Giẽ - Cao Bồ, Bắc Giang - Lạng Sơn, Hà Nội - Lào Cai và TP HCM - Trung Lương.

Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: Phước Tuấn

Theo đó, xe tải trên 7,5 tấn và xe khách trên 29 chỗ không được đi vào làn 1 (sát dải phân cách). Làn này được nâng tốc độ tối thiểu từ 60 km/h lên 80 km/h, tốc độ tối đa 100-120 km/h, dành cho xe con, xe khách dưới 30 chỗ và xe tải nhỏ. Làn 2 (sát làn 1) dành cho các phương tiện còn lại, tối đa 100 km/h, tối thiểu 60 km/h.

Ngoài ra, Cục CSGT đề nghị tổ chức phân làn ngay từ trạm thu phí, tách riêng làn ôtô nhỏ, xe khách, xe tải, đồng thời tăng cường tuyên truyền cho tài xế. Từ 18/9, lực lượng chức năng đã triển khai hướng dẫn thực tế tại các trạm.

Cấm xe khách đi làn sát dải phân cách trên hai cao tốc cửa ngõ Hà Nội

Trước đó từ 15/8, Cục Đường bộ Việt Nam đã thí điểm phân làn và nâng tốc độ trên hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ. Sau một tháng, Cục chính thức điều chỉnh, cấm xe khách trên 29 chỗ, xe giường nằm đi vào làn 1. Các mức tốc độ trên hai tuyến cũng được quy định chi tiết theo từng làn, trong đó làn ngoài cùng đạt tối đa 120 km/h.

Theo Cục CSGT, dù chỉ chiếm 2,49% số phương tiện đăng ký, song xe tải và xe khách liên quan tới 37% số vụ tai nạn và hơn 40% số người chết. Nhiều tài xế cố tình chạy chậm ở làn 1 hoặc chuyển làn liên tục, gây ùn tắc, tăng nguy cơ tai nạn.

Việc phân làn được đánh giá giúp giao thông thông suốt hơn, hạn chế tình trạng xe lớn "chèn" làn tốc độ cao, đồng thời nâng cao an toàn cho các phương tiện.

Việt An - Đoàn Loan