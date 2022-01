Đề nghị Bộ Công an điều tra trốn thuế chuyển nhượng bất động sản

Bộ Tài chính đề nghị ngành công an phối hợp các cục thuế để điều tra, xử lý việc trốn thuế trong kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Trong văn bản liên quan tránh thất thu thuế kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Tư pháp, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Sở Tư pháp phối hợp với các cục thuế địa phương, yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng hướng dẫn việc kê khai công chứng theo giá thực tế mua bán. Việc kê khai đúng giá mua bán là căn cứ tính thuế theo quy định, tránh thất thu ngân sách.

Bên cạnh đó, Tổng cục thuế cần chỉ đạo cục thuế địa phương phối hợp cơ quan công an, Sở Tư pháp xử lý có hiệu quả hành vi trốn thuế trong kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Đề nghị này được đưa ra trước thực trạng khai giá chuyển nhượng thấp hơn giá bán của chủ đầu tư để lách thuế diễn ra rất phổ biến. Thông thường, hai bên sẽ làm một hợp đồng giá thấp để kê khai thuế và một phụ lục hợp đồng khác ghi đúng giá thực tế.

Trước đó hồi tháng 7, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đã yêu cầu cục thuế các địa phương kiểm tra hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp, cá nhân có kinh doanh bất động sản. Đây là cơ sở để xác định trường hợp có rủi ro cao về thuế nhằm thanh kiểm tra. Trong đó, cơ quan thuế lưu ý đến các doanh nghiệp có dự án đã mở bán nhưng không công khai trên các phương tiện truyền thông.

Để thuận tiện giám sát việc kê khai, nộp thuế, các cục thuế cần đề xuất với địa phương nhằm phối hợp với các đơn vị như công chứng, Sở Tài nguyên & Môi trường, cơ quan công an quản lý địa bàn, ban quản lý đô thị, chung cư... để nắm danh sách cá nhân, tổ chức có giao dịch.

Cục thuế TP HCM cho biết, thời gian qua, các chi cục thuế xử lý hàng loạt hồ sơ kê khai nhà hai giá và đang trong quá trình rà soát các hồ sơ chuyển nhượng bất động sản trong 5 năm, tính từ 2015-2020.

Năm 2020, chi cục thuế quận 10 (TP HCM) cũng đã chuyển hồ sơ sang công an điều tra một số hành vi có dấu hiệu trốn thuế giao dịch bất động sản do giá khai thuế chuyển nhượng căn hộ thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường và giá được chủ đầu tư dự án bán ra ban đầu.

Quỳnh Trang