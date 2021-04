Đề cử ông Phạm Minh Chính làm Thủ tướng

Ông Phạm Minh Chính được đề cử để các đại biểu bầu làm Thủ tướng, trở thành Trưởng ban Tổ chức Trung ương đầu tiên là ứng viên cho vị trí đứng đầu Chính phủ.

Sáng 5/4, các đại biểu thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự Thủ tướng và bỏ phiếu kín bầu người đứng đầu Chính phủ vào chiều nay.

Khi được bầu, tân Thủ tướng sẽ kế nhiệm ông Nguyễn Xuân Phúc, điều hành Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính được đề cử để Quốc hội bầu làm Thủ tướng. Ảnh: Giang Huy

Việc miễn nhiệm và bầu, phê chuẩn nhân sự tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV thực hiện theo yêu cầu bố trí, sắp xếp nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước sau Đại hội XIII, với khoảng 25 chức danh được kiện toàn hoặc thay đổi vị trí công tác.

Trước đó, hai vị trí lãnh đạo cấp cao đã được kiện toàn là Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước. Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ được bầu làm Chủ tịch Quốc hội; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giữ cương vị Chủ tịch nước.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bên hành lang Quốc hội. Ảnh: Giang Huy

Ông Phạm Minh Chính 63 tuổi; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật, Kỹ sư Xây dựng; quê ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Trưởng ban Tổ chức Trung ương khóa XII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ông là cán bộ trưởng thành từ nhiều vị trí công tác khác nhau. Khởi điểm là nghiên cứu viên khoa học, Cục Nghiên cứu Khoa học, Kinh tế và Kỹ thuật, Bộ Nội vụ; năm 1989, ông làm Bí thư thứ nhất tại Đại sứ quán Việt Nam ở Rumani.

Năm 2006, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng Cục trưởng Bộ Công an; từng là chuyên viên cấp cao Văn phòng Chính phủ; giảng viên Đại học. Tháng 4/2007, ông được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng Công an; đến cuối năm 2009, phụ trách Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Công an. Một năm sau giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục này.

Ông Chính được bổ nhiệm Thứ trưởng Công an từ tháng 8/2010; sau đó được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh từ tháng 8/2011. Tháng 4/2015, ông Chính được Bộ Chính trị điều động về Hà Nội, giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Sau khi được bầu vào Bộ Chính trị tháng 1/2016, ông được phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Tháng 1/2021, tại Đại hội XIII, ông tái cử Trung ương và được bầu vào Bộ Chính trị.

Hoàng Thùy