Đế chế kinh doanh của Trump trồi sụt trong nhiệm kỳ Tổng thống

Để điều hành Mỹ, Donald Trump chấp nhận xa công ty đã giúp ông giàu có và nổi tiếng, nhưng 4 năm sau, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều.

Khi bước chân vào Nhà Trắng, tài sản của Trump là 3 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index. Còn hiện tại, ông chỉ sở hữu 2,3 tỷ USD. Đại dịch đã càn quét các công ty của Trump. Cuộc bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội khiến ông bị luận tội lần thứ hai và thương hiệu Trump cũng chịu ảnh hưởng.

Các báo cáo tài chính, tài liệu khoản vay, những cuộc phỏng vấn với các lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia phân tích, cùng nhiều vụ kiện và điều tra đã cho thấy Trump và công ty của ông đang gặp rắc rối lớn đến mức nào. Covid khiến các tòa nhà văn phòng, khách sạn và resort của Trump ế ẩm. Vụ bạo loạn khiến quan hệ của ông với các nhà băng xuống cấp. Ít nhất 590 triệu USD nợ của các công ty trong đế chế sẽ đáo hạn năm tới, hơn nửa là do Trump bảo đảm với tư cách cá nhân.

Theo Bloomberg, dưới đây là tình hình các mảng kinh doanh của Trump trong nhiệm kỳ qua:

Bất động sản thương mại

Nợ: 256,8 triệu USD

Giá trị: 1,7 tỷ USD

Thay đổi giá trị giai đoạn 2016 – 2021: -26%

Tháp Trump tại quận Manhattan, thành phố New York, Mỹ, hôm 12/1. Ảnh: Reuters

Đây là mảng kinh doanh quan trọng nhất của Trump, đóng góp ba phần tư tài sản cho ông. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những ngành chịu tác động mạnh nhất tại Mỹ năm qua, do đại dịch. Riêng Trump còn chịu cùng lúc 3 tác động: Covid-19, bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội và danh mục bất động sản ngày càng cũ.

Khi phần lớn nhân viên văn phòng tại New York và San Francisco vẫn đang ở nhà, giá trị hai tòa tháp tại hai địa điểm này mà ông nắm 30% cổ phần cũng mất 80 triệu USD kể từ năm 2019. Hiện tại, giá trị hai tòa nhà trên chỉ còn 685 triệu USD và chủ nhân của chúng đang nghiên cứu phương án bán.

Tháp Art Deco của Trump tại Lower Manhattan cũng mất giá một nửa so với năm 2016, hiện còn 277,7 triệu USD. Nguyên nhân một phần do doanh thu giảm và thị trường xấu đi. Giá thuê trong Trump Tower tại Fifth Avenue cũng giảm 32% so với năm 2018.

Khu nghỉ dưỡng và khách sạn

Nợ: 330 triệu USD

Nguồn thu: 90,8 triệu USD

Nguồn thu thay đổi giai đoạn 2015 – 2020: -42%

Định giá: 558,9 triệu USD

Trump National Doral Miami. Ảnh: AFP

Trump sở hữu, quản lý và nhượng quyền thương hiệu với hàng chục khách sạn và khu nghỉ dưỡng. Cá nhân ông đứng ra bảo đảm khoản nợ 330 triệu USD cho các cơ sở này. Gần nửa số này là cho khách sạn tại Washington, hơn một phần ba là cho sân golf Miami và còn lại là cho một bất động sản ở Chicago. Sau vụ bạo loạn, Deutsche Bank đã tuyên bố sẽ không làm ăn với Trump nữa.

Năm ngoái, doanh thu của Trump International Hotel tại Washington chỉ còn 14,3 triệu USD, thấp hơn nhiều so với 26,2 triệu USD năm 2019. Công ty của Trump từng rao bán khách sạn này năm 2019 với giá hơn 500 triệu USD. Nhà phân tích Michael Bellisario tại Robert W. Baird & Co cho rằng đây là mức giá không tưởng.

Trump National Doral Miami với 643 phòng khách và 4 sân golf từng là một trong những cổ máy kiếm tiền lớn nhất của Trump. Tuy nhiên, đại dịch khiến doanh thu năm ngoái giảm hơn 57 triệu USD so với 2015.

Trong khi đó, Trump mua Mar-a-lago với giá 10 triệu USD năm 1985. Bất động sản này mang về cho ông 22,9 triệu USD năm ngoái, tăng so với 22,3 triệu năm 2015.

Sân golf

Nợ: 18 triệu USD

Nguồn thu: 108,3 triệu USD

Thay đổi nguồn thu giai đoạn 2015 – 2020: -19%

Giá trị: 271,7 triệu USD

Golf là điểm sáng hiếm hoi trong đại dịch với đế chế kinh doanh của Trump, vì là không gian ngoài trời và đáp ứng tiêu chuẩn giãn cách. Dù vậy, không phải toàn bộ 19 sân golf công ty Trump sở hữu hoặc quản lý đều có kết quả tốt. Hai sân ở Scotland - Trump Turnberry và Aberdeen vẫn liên tục thua lỗ.

Sau vụ bạo loạn, PGA of America chấm dứt hợp đồng tổ chức giải đấu năm tới tại Trump National Golf Club Bedminster. Việc khai trương Trump World Golf Club Dubai tại UAE cũng bị trì hoãn nhiều năm qua. Hai sân khác ở Indonesia cũng chịu chung số phận.

Hoạt động quản lý và nhượng quyền thương hiệu

Nguồn thu: 22,7 triệu USD

Thay đổi giai đoạn 2015 – 2020: -30%

Hàng chục năm qua, Trump vẫn nhượng quyền cho nhiều sản phẩm và bất động sản mang tên ông. Dù vậy, nguồn thu này đang hao hụt đáng kể. Serta đã chấm dứt hợp đồng với Trump sau khi ông chỉ trích người nhập cư từ Mexico. Sau vụ bạo loạn, Trump Plaza ở Florida thống nhất xóa tên Trump. Thành phố New York cũng đang cố hủy các hợp đồng của Trump với sân trượt băng tại đây.

Máy bay

Giá trị: 31 triệu USD

Thay đổi giai đoạn 2016 – 2021: -59%

Trump không điều hành hãng bay nào kể từ sau Trump Shuttle năm 1992. Tuy nhiên, ông vẫn sở hữu một đội phi cơ. Tất cả những máy bay này đều có tuổi đời hàng chục năm. Trump đã bán bớt và hạ giá đội bay này trong báo cáo năm ngoái.

Sách

Nguồn thu: 119.000 USD

Thay đổi giai đoạn 2015 – 2020: -87%

Trump trong chiến dịch tranh cử năm 2016. Ảnh: AP

Trump có tên trên ít nhất 19 cuốn sách, bắt đầu từ cuốn "Nghệ thuật Đàm phán" năm 1987. Rất khó xác định Trump kiếm được bao nhiêu tiền bản quyền nếu ông không công khai. Tuy nhiên, con số này đã giảm trong thời kỳ ông làm Tổng thống.

Giải trí

Nguồn thu: 350.000 USD

Thay đổi giai đoạn 2015 – 2020: -99%

Năm 2015, Trump bán Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ thế giới (Miss Universe Organization). Sự nghiệp ngôi sao truyền hình thực tế của ông cũng đi xuống, sau chương trình "Người tập sự". Trump từng tham gia vai khách mời trong vài bộ phim như Home Alone 2, Zoolander hay Sex and the City. Sau vụ bạo loạn, Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh (SAG) đã cân nhắc chuyện rút tư cách thành viên của Trump, nhưng ông đã rút lui trước khi việc này diễn ra. Năm ngoái, SAG trả cho Trump khoảng 80.000 USD.

Hà Thu (theo Bloomberg)