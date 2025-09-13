Ronaldo kiếm nhiều tiền gần gấp đôi Messi

Cristiano Ronaldo dẫn đầu danh sách 10 ngôi sao thể thao có thu nhập cao nhất thế giới 2025, với khoản tiền gần gấp đôi Lionel Messi.

Ronaldo bỏ túi tổng cộng 261 triệu USD trong 12 tháng qua, chủ yếu đến từ hợp đồng khổng lồ với Al Nassr ở Arab Saudi, theo danh sách của Sun Sport. Hợp đồng gia hạn hồi tháng 6 giúp siêu sao 40 tuổi nâng mức lương lên tới 662.000 USD mỗi ngày, để trở thành VĐV được trả lương cao nhất hành tinh.

Ronaldo (phải) giữ vững vị thế VĐV kiếm nhiều tiền nhất hành tinh, ngày càng vượt trội so với Messi. Ảnh: Sportskeeda

Lionel Messi xếp thứ ba trong danh sách với 136 triệu USD, tương ứng 52% thu nhập của Ronaldo. Thủ quân Inter Miami không còn ở đỉnh cao phong độ nhưng vẫn là gương mặt thương hiệu toàn cầu. Thu nhập ngoài sân cỏ của Messi thậm chí cao hơn lương, nhờ hàng loạt hợp đồng quảng cáo lớn.

Danh sách chứng kiến sự thống trị của bóng đá, với 5 đại diện. "Quả Bóng Vàng 2022" Karim Benzema đứng thứ tám với 106 triệu USD, chủ yếu từ hợp đồng bom tấn khi gia nhập Al Ittihad ở Saudi Arabia. Dù đã bước sang tuổi 37, chân sút người Pháp vẫn hưởng mức đãi ngộ hàng đầu nhờ làn sóng đầu tư khổng lồ từ giải Saudi Pro League.

Neymar đứng thứ bảy với 108 triệu USD thu nhập. Ngôi sao Brazil từng nhận lương khổng lồ tại Al Hilal, dù gần như không ra sân vì chấn thương. Cầu thủ 33 tuổi đã trở lại CLB Santos ở quê nhà, nhưng hợp đồng cũ tại Saudi vẫn đủ để đưa anh lọt top 10.

Người trẻ nhất trong danh sách là Kylian Mbappe, đứng thứ sáu với 110 triệu USD. Sau khi chuyển sang Real Madrid, tiền đạo 26 tuổi nhận khoản lót tay khổng lồ và loạt hợp đồng quảng cáo. Anh được kỳ vọng sẽ còn tiếp tục tăng thu nhập khi bước vào giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp.

Bóng rổ nhiều VĐV thứ hai trong danh sách, với LeBron James 129 triệu USD, Giannis Antetokounmpo 111 triệu USD và Stephen Curry 102 triệu USD. Vị trí thứ hai trong danh sách bất ngờ thuộc về golfer Tây Ban Nha Jon Rahm. Anh được Arab Saudi chọn làm đại sứ hình ảnh khi đầu tư vào golf trong thời gian qua. Đứng cuối danh sách là cầu thủ bóng bầu dục Mỹ Lamar Jackson, 101 triệu USD.

Hoàng An (theo Sun Sport)