De Bruyne giành giải Cầu thủ hay nhất năm

Tiền vệ Kevin De Bruyne lần đầu được Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) vinh danh.

De Bruyne là cầu thủ đầu tiên của Man City đoạt giải thưởng này. Tuyển thủ Bỉ vượt qua đồng đội Raheem Sterling và bốn cầu thủ Liverpool Virgil van Dijk, Jordan Henderson, Trent Alexander-Arnold và Sadio Mane. Tin vui đến với De Bruyne vài ngày sau khi vợ anh sinh con thứ ba.

Trước đó, De Bruyne cũng nhận giải thưởng cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh 2019-2020.

De Bruyne nhận giải cầu thủ hay nhất năm của PFA. Ảnh: Man City.

"Đây là một vinh dự lớn", De Bruyne nói. "Được bầu chọn là cầu thủ giỏi nhất bởi đồng nghiệp và đối thủ ở những đội bóng khác là điều tuyệt vời. Thật lạ khi tôi là cầu thủ đầu tiên của Man City giành giải thưởng này. Bởi tôi từng sát cánh cùng nhiều cầu thủ giỏi ở đây. Nhưng tôi rất vui vì được đại diện cho CLB".

De Bruyne bỏ lỡ phần lớn mùa giải 2018-2019 do chấn thương. Nhưng anh đã trở lại mạnh mẽ. Tuyển thủ Bỉ bắt kịp kỷ lục 20 lần kiến tạo ở Ngoại hạng Anh mà Thierry Henry lập cách đây 17 năm. Tuy nhiên, trong mùa giải De Bruyne thăng hoa, Man City chỉ giành Cup Liên đoàn. Họ thất bại trước Liverpool ở Ngoại hạng Anh, và bất ngờ bị Lyon loại tại tứ kết Champions League.

De Bruyne cho rằng việc được HLV Pep Guardiola cho thi đấu tự do giúp anh đạt phong độ cao. Tiền vệ 29 tuổi chia sẻ: "Hầu hết thời gian, Pep để tôi được là chính tôi. Chúng tôi thường nói chuyện với nhau về đội bóng. Nhưng tôi có cảm giác ông ấy biết là nếu ra lệnh tôi sẽ tuân theo. Mặt khác, ông ấy cho tôi rất nhiều tự do. Tôi không biết vì sao. Chúng tôi biết với nhau điều đó. Ông ấy hiểu tôi sẽ luôn kéo cả đội lên phía trước. Nếu tôi có thể tự giúp bản thân, tôi cũng sẽ làm thế. Ông ấy biết tôi muốn đội thắng, và nếu điều đó xảy ra, tôi càng có lợi. Pep hoàn toàn vui lòng và tin tưởng khi cho tôi tự do".

Duy Đoàn (theo Sun)