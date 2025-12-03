'Dậy sóng' vì khoản thuế hơn 900 bảng với du học sinh Anh

Đề xuất thu 925 bảng (28 triệu đồng) trên mỗi du học sinh của Bộ Giáo dục Anh bị chuyên gia phản đối, lo ngại nhiều hệ lụy như học phí tăng, mất sinh viên quốc tế, giảm nguồn thu...

Bộ Giáo dục Anh tuần trước công bố kế hoạch cải cách hệ thống giáo dục đại học, yêu cầu các trường phải nộp 925 bảng/năm trên mỗi sinh viên quốc tế. Quy định này dự kiến bắt đầu áp dụng từ năm học 2028-2029.

Mỗi trường sẽ được miễn khoản này với 220 sinh viên đầu tiên trong năm học. Sau đó, mức thuế có thể được điều chỉnh theo tỷ lệ lạm phát. Trước mắt, quy định chưa áp dụng tại Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland.

Nhà chức trách dự kiến thu về là khoảng 445 triệu bảng (590 triệu USD) trong năm đầu áp dụng, tăng lên 465 triệu và 480 triệu vào hai năm học tiếp theo. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được dùng để hỗ trợ sinh viên trong nước có hoàn cảnh khó khăn, hướng đến mục tiêu 2/3 người trẻ dưới 25 tuổi được tiếp tục đi học sau phổ thông.

Tuy nhiên, dự kiến này khiến nhiều chuyên gia và tổ chức giáo dục lo ngại về những tác động tiêu cực.

Malcolm Press, Chủ tịch hệ thống đại học tại Anh (Universities UK), nhận định học phí đối với du học sinh vốn đã ở mức cao. Nếu phải đóng thêm khoản thuế mới, các trường sẽ đứng trước hai lựa chọn: hoặc giảm các khoản hỗ trợ dành cho giảng dạy, nghiên cứu, hoặc tăng học phí đối với sinh viên quốc tế.

Ông Press lo ngại việc tăng học phí sẽ khiến lượng sinh viên quốc tế giảm, gây thiếu hụt tài chính nghiêm trọng. Điều này buộc các trường phải cắt cả chỉ tiêu tuyển sinh viên trong nước, ảnh hưởng ngược lại chính sách của Chính phủ.

Chính phủ Anh cũng ước tính quy định mới sẽ làm Anh mất 14.000 sinh viên quốc tế trong năm đầu tiên so với hiện nay, và con số này là 16.500 vào năm học 2030-2031. Viện nghiên cứu Public First dự đoán chỉ tiêu tuyển sinh trong nước cũng có thể giảm tới 135.000 do nguồn thu sụt giảm.

Khuôn viên Đại học Bristol, Anh. Ảnh: University of Bristol Fanpage

Một điều trớ trêu nữa là khoản thuế này có nguy cơ ảnh hưởng ngược lại nhóm sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mà chính phủ muốn hỗ trợ.

Theo Gary Davies, Phó Hiệu trưởng Đại học London Metropolitan, học phí từ du học sinh đóng vai trò quan trọng, giúp trường duy trì các chương trình hỗ trợ, tư vấn nghề nghiệp, và học bổng cho sinh viên yếu thế. Nếu bị đánh thuế cộng với lượng du học sinh giảm, những chương trình này sẽ bị cắt giảm đầu tiên, làm tổn hại đến chính những sinh viên nội địa cần giúp đỡ nhất.

Diana Beech, Giám đốc Viện Finsbury tại City St George's, tin rằng mức phí cố định 925 bảng cho mỗi du học sinh sẽ tác động mạnh nhất đến những trường nhỏ, vì họ không có khả năng tăng học phí như các trường danh tiếng.

Chính phủ Anh dự kiến lấy ý kiến về đề xuất này cho tới giữa tháng 2 năm sau.

Năm học 2023-2024, Anh có khoảng 2,9 triệu sinh viên, trong đó hơn 730.000 là du học sinh. Theo thống kê năm 2023 của Viện chính sách giáo dục đại học HEPI, sinh viên nước ngoài đóng góp khoảng 42 tỷ bảng cho nền kinh tế. Nhiều khảo sát khác cho thấy nhóm này đóng góp tới 1/5 nguồn thu của các đại học.

Hiện học phí đối với sinh viên quốc tế ngoài EU dao động khoảng 20.000 - 41.000 bảng Anh (700 triệu - 1,4 tỷ đồng) mỗi năm. Với ngành Y, con số lên tới gần 68.000 bảng. Trong khi đó, mức thu với sinh viên bản địa được giới hạn tối đa là 9.250 bảng và được duy trì ổn định trong nhiều năm.

Khánh Linh (Theo The Pie News, GOV.UK, HESA)