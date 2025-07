Dây roi trong 'Indiana Jones' trị giá hơn 500.000 USD

CaliforniaDây roi của tài tử Harrison Ford trong phim "Indiana Jones and the Last Crusade", từng thuộc về Công nương Diana, được gõ búa 525.000 USD.

Theo AP, món đồ xuất hiện trong buổi đấu giá đạo cụ, vật phẩm nổi tiếng của Hollywood - Summer Entertainment Auction - do Herritage Auctions tổ chức từ ngày 16 đến 18/7. Một người khách giấu tên trả giá thành công chiếc roi hôm 17/7. Trong phim, nhân vật của "ông già gân" Harrison Ford - nhà thám hiểm Indiana Jones - dùng vũ khí này khi đi tìm Chén thánh do các hiệp sĩ sống từ thời trung cổ canh giữ, trước âm mưu độc chiếm của nhà độc tài Hitler.

Roi da bò trong phim có giá 525.000 USD (hơn 13,5 tỷ đồng). Ảnh: Herritage Auctions

Khi phim ra mắt năm 1989, Harrison Ford tặng dây roi cho Vua Charles III, lúc ấy còn là Thái tử, tại buổi công chiếu ở Anh. Sau đó, đạo cụ được tặng cho Công nương Diana. Về sau, bà trao nó cho người chủ gần nhất, không rõ danh tính. Trò chuyện với AP, Joe Maddalena, phó chủ tịch điều hành Herritage, cho biết: "Sợi roi da bò là biểu tượng của một nhân vật tiêu biểu trong lịch sử điện ảnh - Indiana Jones - đồng thời là điểm nhấn của phiên đấu giá này".

Trailer phim "Indiana Jones and the Last Crusade" Trailer phim "Indiana Jones and the Last Crusade (Indiana Jones và cuộc thập tự chinh cuối cùng)". Phim là phần ba của series, lấy bối cảnh năm 1938. Video: YouTube/ Paramount Movies

Mức giá trên bao gồm phí người mua (buyers premium) được áp dụng cho tất cả hiện vật. Theo The Saleroom, đây là khoản bổ sung mà người trả giá thắng chi cho nhà đấu giá như tiền hoa hồng, dựa theo tỷ lệ phần trăm của giá trị sản phẩm. Số tiền này thường dùng để trang trải chi phí quản lý, vận hành tổ chức.

Dù là món đồ nổi bật, chiếc roi không phải vật phẩm có giá trị cao nhất. Hôm 16/7, xe trượt tuyết Rosebud trong phim Citizen Kane (1941) bán ra với mức 14,75 triệu USD, trở thành đạo cụ có giá cao thứ hai trong lịch sử điện ảnh. Vị trí đầu tiên thuộc về đôi giày hồng ngọc của minh tinh Judy Garland trong The Wizard of Oz (1939), trị giá 32,5 triệu USD trong phiên đấu giá tháng 12/2024. Không rõ danh tính cả hai người mua.

Một số đồ vật khác xuất hiện trong Summer Entertainment Auction gồm mũ len của Macaulay Culkin trong Home Alone, khẩu súng lục ổ quay của Kurt Russell trong Tombstone (1993), cặp kiếm Hattori Hanzo trong Kill Bill: Vol 1 và bộ tiểu thuyết Harry Potter phiên bản đầu tiên có chữ ký của J.K.Rowling.

Indiana Jones là series phim kể về cuộc phiêu lưu của giáo sư khảo cổ học Henry Walton Indiana Jones Jr., do Harrison Ford đóng. Thương hiệu do George Lucas sáng tạo, Steven Spielberg đạo diễn bốn phần và James Mangold chỉ đạo phần năm Indiana Jones and the Dial of Destiny (2023). Hơn 40 năm, năm tập đạt doanh thu hơn hai tỷ USD trên toàn cầu, tạo ảnh hưởng văn hóa đại chúng nhiều thế hệ. Theo The Numbers, phần 4 Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008) có doanh số cao nhất, thu về hơn 785 triệu USD tiền vé toàn cầu.

Phương Thảo (theo AP)