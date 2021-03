Dạy phun, xăm, mổ thẩm mỹ không phép

TP HCMKiểm tra đột xuất "Học viện phun xăm thẩm mỹ Diễm Nguyễn - Academy", lực lượng chức năng ghi nhận có nhiều học viên tại đây.

Cơ sở này trên đường Lã Xuân Oai, phường Long Trường, quận 9, TP Thủ Đức. Tầng trệt là khu vực đào tạo học viên phun xăm thẩm mỹ. Tầng một gồm một phòng có hai giường chăm sóc da; một phòng có hai giường được trang bị đèn tiểu phẫu, dụng cụ tiểu phẫu, máy đốt điện, thuốc tê, chất làm đầy, chỉ khâu phẫu thuật, bơm tiêm, thùng đựng rác thải y tế đã qua sử dụng...

Trang Facebook "Masster Diễm Nguyễn" đăng tải các quảng cáo về dịch vụ khám, chữa bệnh chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ như tiêm filler, nâng mũi siêu cấu trúc collagen.

"Khi có khách hàng cần phẫu thuật thì cơ sở sẽ liên lạc các bác sĩ đến đây để thực hiện thủ thuật, phẫu thuật", chủ cơ sở trình bày với Thanh tra Sở Y tế TP HCM, ngày 12/3.

Cơ sở đào tạo phun, xăm và phẫu thuật thẩm mỹ trái phép trên địa bàn TP Thủ Đức. Ảnh do Sở Y tế TP HCM cung cấp.

Chủ cơ sở xuất trình giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và đầu tư TP HCM cấp ngày 26/01/2021. Họ không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp về phun, xăm, thêu trên da do Sở Lao động thương binh và Xã hội cấp, giấy phép hoạt động chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ do Sở Y tế cấp và các chứng chỉ hành nghề có liên quan.

Đoàn kiểm tra niêm phong, thu giữ các thuốc, chỉ phẫu thuật, các thiết bị y tế, dụng cụ y tế, cuốn sổ thu tiền khách hàng. Thanh tra yêu cầu cơ sở ngưng thực hiện các kỹ thuật xâm lấn và các quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh.

Quy định hiện nay, cơ sở dịch vụ thẩm mỹ có thực hiện xăm, phun, thêu không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm trên da thì người thực hiện phải có giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ đào tạo, dạy nghề về phun, xăm, thêu trên da do cơ sở đào tạo hoặc dạy nghề hợp pháp cấp.

Cùng ngày, Thanh tra Sở Y tế TP HCM cũng phát hiện cơ sở dịch vụ thẩm mỹ và phẫu thuật thẩm mỹ không phép tại khu Vinhome Grand Park, đường Nguyễn Xiển, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP Thủ Đức.

Bên ngoài căn hộ chỉ là số nhà, không biển hiệu. Bên trong, tại khu vực quầy lễ tân treo biển hiệu "Vin House Spa & Clinic", một bảng giá dịch vụ chăm sóc da và một bảng giá phẫu thuật thẩm mỹ. Khu vực này còn bố trí hai giường gội đầu.

Cơ sở còn có ba phòng chăm sóc da với 6 giường, một máy phun hơi nước, máy laser triệt lông, các loại thuốc tê, chất làm đầy, chỉ khâu phẫu thuật, dao phẫu thuật... Đại diện cơ sở chưa xuất trình giấy đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật.

Bên ngoài căn hộ chỉ có số nhà, không biển hiệu; bên trong là cơ sở "Vin House Spa & Clinic" cung cấp các dịch vụ thẩm mỹ, phẫu thuật thẩm mỹ không phép tại Khu Vinhome Grand Park, Thủ Đức. Ảnh do Sở Y tế TP HCM cung cấp.

Đoàn tiến hành niêm phong, tạm giữ các thuốc, máy móc, dụng cụ y tế. Lực lượng chức năng yêu cầu cơ sở ngưng thực hiện các kỹ thuật xâm lấn khi chưa xuất trình được hồ sơ pháp lý theo quy định.

Hơn hai tuần qua, Thanh tra Sở Y tế phối hợp Công an TP HCM kiểm tra đột xuất, phát hiện nhiều cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ không phép.

Người dân có thể tra cứu nhanh giấy phép hoạt động và chứng chỉ hành nghề của bác sĩ tại "Cổng tra cứu thông tin hoạt động khám chữa bệnh" trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế TP HCM (medinet.gov.vn). Khi phát hiện hoặc nghi ngờ một cơ sở hành nghề y tế không đúng theo quy định, thông báo trực tiếp qua ứng dụng "Y tế trực tuyến" hoặc gọi số điện thoại đường dây nóng để Thanh tra Sở kích hoạt quy trình phản ứng nhanh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các sai phạm.

Lê Phương