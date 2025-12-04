Đường trung tâm TP HCM được làm mới diện mạo trước Tết

Đại lộ Lê Lợi dài khoảng một km ở trung tâm TP HCM sẽ được sơn mới mặt tiền, lát đá granite vỉa hè và dải phân cách, tạo diện mạo khang trang trước Tết.

Theo phương án vừa được UBND thành phố chấp thuận, việc chỉnh trang bắt đầu từ ngày 5 và hoàn thành trước 30/12 bằng nguồn vốn xã hội hóa. Mặt đứng các dãy nhà sẽ được vệ sinh, sắp xếp lại bảng hiệu, quảng cáo theo trật tự thống nhất; mái và mặt tiền công trình được sơn mới để tạo tổng thể hài hòa toàn tuyến.

Đường Lê Lợi nối từ nhà hát thành phố ra chợ Bến Thành, quận 1 (cũ). Ảnh: Quỳnh Trần

Hệ thống dải phân cách được lát đá granite, bồn cây được ốp đá và trồng thêm cây lá màu để tạo điểm nhấn. Vỉa hè hai bên cũng được lát đá đồng bộ nhằm tăng tính thẩm mỹ, phù hợp cảnh quan trung tâm.

Đường Lê Lợi nằm gần chợ Bến Thành và phố đi bộ Nguyễn Huệ, là một trong những tuyến kinh doanh sầm uất nhất TP HCM. Nhiều năm trước tuyến bị rào chắn để thi công ga ngầm metro Bến Thành - Suối Tiên; đến năm 2022 mới hoàn trả mặt bằng, hoạt động kinh doanh dần phục hồi.

Vị trí đại lộ Lê Lợi. Đồ họa: Khánh Hoàng

Khu vực này cũng là nơi thường tổ chức các sự kiện lớn, tập trung đông người dân, du khách đến vui chơi, mua sắm. Tuy nhiên, hiện nhiều nhà phố, chung cư dọc tuyến đã xuống cấp, sơn bong tróc; vỉa hè và dải phân cách xuống cấp. Sở Xây dựng cho rằng việc chỉnh trang toàn tuyến sẽ cải thiện mỹ quan và tạo không gian đô thị hiện đại cho khu vực trung tâm.

Giang Anh