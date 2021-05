Đẩy lùi nhiệt miệng với thảo dược

Việc duy trì chế độ ăn uống, nghỉ ngơi khoa học, tránh stress kéo dài, kết hợp sử dụng sản phẩm từ thiên nhiên góp phần đẩy lùi nhiệt miệng.

Nhiệt miệng sẽ tự khỏi sau khoảng thời gian 5-10 ngày. Tuy nhiên, thay vì "chung sống" với cảm giác nóng rát, ngứa râm ran do vết loét gây ra trong nhiều ngày, bạn hãy chăm sóc, điều trị vết nhiệt từ sớm, ngay trước khi nhiều ổ loét xuất hiện.

Nhiệt miệng do đâu?

Có nhiều nguyên nhân sinh ra bệnh nhiệt miệng. Theo quan điểm của y học hiện đại, vết loét có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân như: do bệnh lý về răng miệng sâu răng, viêm quanh răng; do nhiễm khuẩn, nhiễm virus; suy giảm hệ thống miễn dịch; do cơ thể thiếu các vi chất dinh dưỡng, vitamin C, B2, PP, B6, B12, kẽm, acid folic. Cùng một số nguyên nhân khác như: stress, căng thẳng kéo dài, thay đổi nội tiết tố...

Đông y giải thích rằng, nhiệt ở miệng là do nhiệt độc, thấp nhiệt tác động vào tâm, can, tỳ, vị, ảnh hưởng bởi chế độ ăn uống, ăn nhiều đồ cay nóng, chiên xào, uống nhiều bia rượu, hút thuốc lá và thời tiết gây ra.

Vết lở loét do nhiệt miệng gây ra. Ảnh: shutterstock.

Chị Phạm Thị Ngọc Oanh (36 tuổi), giáo viên, sống tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết, trước đây, khi bị nhiệt miệng, chị thường để tự khỏi. Gần đây chị bị nhiệt miệng thường xuyên 2 - 3 lần mỗi tháng, ảnh hưởng nhiều đến giao tiếp với học sinh, đặc biệt là khi ăn uống.

"Tôi có sở thích ăn đồ cay nóng, chiên xào, nhất là các món nướng vỉa hè, lười uống nước, ít ăn rau củ quả. Tôi nghĩ đây cũng là một phần làm bệnh nhiệt miệng lặp đi lặp lại như vậy", chị nói.

Để cải thiện tình trạng này, chị Ngọc Oanh tìm đến các sản phẩm từ thảo dược, giúp cơ thể giải độc, ngừa nhiệt miệng. Đồng thời, hạn chế đồ ăn cay nóng, chiên xào bổ sung thêm rau xanh, củ quả tươi.

"Vì muốn dùng thuốc thảo dược để chữa nhiệt miệng, tôi sử dụng Sủi thanh nhiệt Livecool, thức uống có thành phần từ nhiều loại thảo dược thiên nhiên. Sản phẩm dễ uống, hương vị dịu ngọt", chị Ngọc Oanh chia sẻ.

Chị Ngọc Oanh uống sủi Livecool. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Dùng thảo dược để phòng, cải thiện nhiệt miệng

Có nhiều phương pháp ngăn ngừa, cải thiện nhiệt miệng đã được nêu ra. Trong đó, bạn có thể chọn thảo dược thiên nhiên để ngừa nhiệt miệng, nóng trong. Đại diện nhãn hàng Sủi thanh nhiệt Livecool cho biết, nhiều người ưu tiên thảo dược bởi lành tính, cho hiệu quả cao thay vì lạm dụng kháng sinh hay các sản phẩm gây đau, xót làm vết loét tồi tệ hơn.

Bộ thực phẩm bảo vệ sức khỏe sủi thanh nhiệt Livecool ra mắt, với thành phần kết hợp nhiều dược liệu: Actiso, rau má, dưa gang, linh chi đỏ, chanh và vitamin C được đóng gói dưới dạng bột sủi, viên sủi nhỏ gọn, tiện lợi. Sủi thanh nhiệt Livecool góp phần ngăn ngừa nhiệt miệng, nóng trong, mệt mỏi do nắng nóng, sinh hoạt không điều độ.... đồng thời, bổ sung vitamin C tăng đề kháng cho cơ thể.

Sủi thanh nhiệt Livecool.

Để ngăn ngừa nhiệt miệng bên cạnh sử dụng sủi thanh nhiệt Livecool từ thảo dược, bạn cần thay đổi cả thói quen trong sinh hoạt hàng ngày như: tăng cường ăn rau củ xanh, hoa quả tươi; tránh các thực phẩm chiên, rán, cay, nóng, hạn chế dùng rượu, bia; bổ sung thêm các vi chất dinh dưỡng như: sắt, acid folic, Vitamin B6, Vitamin B12, kẽm,... nghỉ ngơi sắp xếp lại để giảm thiểu căng thẳng, stress.

Lê Nguyễn