David Beckham ngăn nắp đến mức 'vợ con phát cáu'

MỹCựu danh thủ David Beckham nói chứng ám ảnh ngăn nắp do OCD khiến anh mệt mỏi hàng ngày, thỉnh thoảng làm vợ con khó chịu.

Theo Page Six ngày 8/4, David Beckham tham dự hội thảo quảng bá sản phẩm tại khách sạn Faena Hotel Miami Beach, Florida. Trong cuộc thảo luận, khán giả thích thú khi nghe anh tiết lộ thói quen ngăn nắp do mắc OCD (rối loạn cưỡng chế). "Đôi khi việc sắp xếp mọi thứ khiến vợ tôi thấy phiền. Nó cũng làm phiền các con", David nói.

David Beckham cho biết tuy các thành viên trong nhà khó chịu, anh từng nhắc họ rằng "nếu không có bố, nhà cửa sẽ không gọn gàng sạch sẽ, mọi người chẳng nhớ đồ đạc nằm ở đâu". Anh còn khiến khán giả bật cười khi đưa ra ví dụ về chứng OCD bằng cách xếp các sản phẩm theo hình kim tự tháp trên sân khấu.

David Beckham tại sự kiện ngày 8/4. Ảnh: Instagram David Beckham

Cũng tại sự kiện, David đề cập lịch trình dày đặc hàng ngày và cách dành thời gian cho gia đình. Theo cựu danh thủ, anh là người dậy sớm nhất nhà, chuẩn bị bữa sáng cho con gái út - Harper, 14 tuổi - và đưa bé đến trường. Sau đó, anh trở về nhà để tập thể dục cùng vợ rồi bắt đầu xử lý công việc tại văn phòng. Anh cũng là người đón Harper tan học, nấu bữa tối cho cả nhà.

"Đó là điều hầu hết bậc cha mẹ đều làm. Tôi luôn giữ mình bận rộn để không bao giờ có 'ngày buồn chán'", David nói thêm.

Gia đình David Beckham. Từ trái qua: Vợ chồng con trai lớn Brooklyn - Nicola, Harper, David, Cruz và vợ anh - nhà thiết kế Victoria Beckham. Ảnh: Instagram Brooklyn Beckham

Rối loạn cưỡng chế (OCD - Obsessive Compulsive Disorder) là tình trạng sức khỏe tâm thần khiến bệnh nhân có những suy nghĩ, ám ảnh, sợ hãi phi lý. Người bị OCD thường liên tục lặp đi lặp lại một số hành động nhằm giảm bớt cảm giác khó chịu dù biết chúng không thực sự cần thiết hoặc có ý nghĩa.

Trước đây, David Beckham từng bàn về việc mắc hội chứng này trong phim tài liệu Beckham (2023). Anh kể: "Khi mọi người đi ngủ, tôi thường đi khắp nhà để lau các lọ nến, chỉnh đèn đúng chế độ, đảm bảo mọi thứ đều gọn gàng. Tôi ghét khi xuống giường buổi sáng, gặp cốc và đĩa bẩn. Tôi cắt sáp nến, lau cốc. Đó là nỗi ám ảnh của tôi khi xuất hiện vết bẩn quanh sáp nến. Tôi biết điều này kỳ lạ". Ngoài ra, anh thường dọn kỹ nhà bếp dù không chắc được vợ đánh giá cao, luôn phân loại quần áo theo màu sắc, kiểu dáng và chuẩn bị trang phục trước một tuần.

Trên kênh truyền hình ITV năm 2006, Beckham cho biết: "Tất cả phải được sắp xếp theo đường thẳng hoặc theo cặp. Khi cho nước ngọt vào tủ lạnh, chúng phải là số chẵn. Nếu thừa ra, tôi sẽ bỏ vào tủ khác. Đến khách sạn, trước khi nghỉ ngơi, tôi đặt giấy tờ, sách trong phòng vào ngăn kéo. Mọi thứ phải sạch sẽ".

Trailer phim tài liệu"Beckham" Trailer phim tài liệu "Beckham". Video: Netflix

David Beckham, 50 tuổi, từng thi đấu cho các câu lạc bộ như Manchester United, Real Madrid, Paris Saint-Germain. Anh là đội trưởng đội tuyển quốc gia Anh giai đoạn 2000-2006. Danh thủ giải nghệ năm 2013, ở tuổi 38. David từng đóng vai khách mời trong nhiều phim như Goal, The Man from U.N.C.L.E., King Arthur: Legend of the Sword, Deadpool 2. Ngoài ra, David được đánh giá là một trong những ngôi sao có gu mặc thời trang đẹp nhất nước Anh.

Vợ chồng David Beckham lần đầu gặp nhau trong một bữa tiệc sau trận đấu của đội Manchester United năm 1997. Sau 26 năm kết hôn, cặp sao có bốn con: Brooklyn, Romeo, Cruz, và Harper. Gia đình được khán giả yêu thích vì thường chia sẻ những khoảnh khắc cùng nhau. Beck-Vic được đánh giá là một trong những cặp hạnh phúc bậc nhất làng giải trí.

Phương Thảo (theo Page Six)