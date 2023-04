David Beckham: 'Tôi mắc chứng ám ảnh về sạch sẽ'

David Beckham thức hàng giờ dọn dẹp khi gia đình đi ngủ vì chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, trong phim tài liệu của Netflix.

Theo trang Elpais, series chưa được đặt tên, phát hành dịp cuối năm, do Fisher Stevens, từng đoạt giải Oscar phim tài liệu xuất sắc, đạo diễn. Trong bản xem trước đầu tiên, chiếu hôm 27/4 ở London, Beckham nói sâu về chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) anh mắc từ thời còn thi đấu thể thao.

Cựu danh thủ nói khi cả gia đình say giấc, anh thường thức và dọn dẹp khắp nhà. "Tôi ghét khi xuống giường buổi sáng, gặp cốc và đĩa bẩn. Thật mệt mỏi khi phải đi quanh từng ngọn nến, lau sạch chúng. Tôi cắt sáp nến, lau cốc. Đó là nỗi ám ảnh của tôi khi xuất hiện vết bẩn quanh sáp nến. Tôi biết, nó thật kỳ lạ", David Beckham nói.

Cựu danh thủ David Beckham. Ảnh: Reuters

Trong phim, anh thậm chí cãi nhau với Victoria khi vợ làm đổ muối. "Tôi dọn dẹp căn bếp rất sạch, thực sự tôi không nghĩ vợ tôi đánh giá cao việc này". Đáp lời anh, Victoria nói: "Tuyệt lắm mà". David Beckham trả lời: "Đừng tin nhé, cô ấy nói nghe có vẻ mỉa mai quá".

Ngôi sao nổi tiếng từng nói về căn bệnh của anh với kênh truyền hình ITV năm 2006: "Mọi thứ phải được sắp xếp theo đường thằng và luôn bằng phẳng. Khi cho nước ngọt vào tủ lạnh, chúng phải là số chẵn. Nếu thừa ra, tôi sẽ bỏ vào tủ khác. Đến khách sạn, trước khi nghỉ ngơi, tôi đặt tất cả giấy tờ, sách trong phòng vào ngăn kéo. Mọi thứ phải sạch sẽ".

Theo tổ chức sức khỏe tâm thần Mind, rối loạn ám ảnh cưỡng chế có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai, xuất hiện ở mọi lứa tuổi. Người mắc bệnh thường nảy sinh những suy nghĩ ám ảnh với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, bao gồm việc làm sạch đồ vật theo một tiêu chuẩn cụ thể, hoặc có thể là thu nhặt da, tóc từ cơ thể.

Phim khắc họa hành trình theo đuổi ước mơ của David Beckham, từ cậu bé xuất thân trong gia đình lao động ở London nỗ lực trở thành một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất mọi thời. Series cũng tập trung phản ánh cuộc sống của anh sau khi giải nghệ, tập trung vào việc thành lập câu lạc bộ bóng đá Inter Miami ở Mỹ. Ngoài ra, khán giả được xem nhiều câu chuyện liên quan đời tư cựu danh thủ, bao gồm các khoảnh khắc anh ở bên gia đình dịp sinh nhật, Giáng sinh. Một số chi tiết về những buổi hẹn hò đầu tiên của của David và Victoria cũng được tiết lộ.

"Seris sẽ miêu tả những khoảnh khắc chưa từng thấy, những câu chuyện chưa từng kể cũng như những cuộc phỏng vấn với những người có vai trò quan trọng trên hành trình của tôi", David Beckham viết trên Instagram. Sao người Anh được trả thù lao 20 triệu USD cho việc phát hành phim.

David Beckham 48 tuổi, từng thi đấu cho các câu lạc bộ như Manchester United, Real Madrid, Paris Saint-Germain. Beckham là đội trưởng đội tuyển quốc gia Anh giai đoạn 2000-2006. Danh thủ giải nghệ năm 2013, ở tuổi 38. Beckham từng đóng vai khách mời trong nhiều phim như Goal, The Man from U.N.C.L.E., King Arthur: Legend of the Sword, Deadpool 2. Ngoài ra, Beckham được xem là biểu tượng nam tính, lịch lãm của thời trang.

Bekcham kết hôn với Victoria năm 1999, là một trong những cặp hạnh phúc bậc nhất làng giải trí. Họ kỷ niệm 23 năm cưới hồi đầu tháng 7/2022 bằng ảnh và video ghi lại khoảnh khắc bên nhau. Cặp sao có bốn con - Brooklyn, Romeo, Cruz và Harper. Gia đình được yêu thích vì thường chia sẻ những khoảnh khắc giản dị cùng nhau trên mạng xã hội.

Thanh Thanh (theo Elpais)