David Beckham hội ngộ Vua Charles III

AnhCựu danh thủ David Beckham gặp vua Charles III và Vương hậu Camilla tại triển lãm hoa truyền thống ở London.

Cuộc gặp diễn ra tại Triển lãm hoa Chelsea của Hội làm vườn Hoàng gia (Royal Horticultural Society’s Chelsea Flower Show) ở Bệnh viện Hoàng gia Chelsea, hôm 19/5. Theo tạp chí Town&Country, sự xuất hiện của David Beckham và vợ chồng Vua Charles III giúp mọi người nâng cao nhận thức về chiến dịch sắp tới do quỹ từ thiện The King's Foundation của nhà vua tổ chức, thu hút giới trẻ gia nhập ngành trồng trọt. David Beckham là đại sứ của quỹ này từ tháng 6/2024.

David Beckham trò chuyện cùng Vua Charles. Ảnh: Instagram David Beckham

Trên Instagram cùng ngày, cựu danh thủ đăng ảnh tại sự kiện. Anh viết: "Thật vinh dự khi được đồng hành Vua Charles và Vương hậu Camilla tại lễ khai trương cửa hàng The Highgrove thuộc Triển lãm hoa Chelsea hôm nay. Toàn bộ số tiền thu được từ cửa hàng sẽ được dùng để hỗ trợ The King's Foundation. Tôi rất háo hức khi được hợp tác vợ chồng nhà vua và nghệ nhân làm vườn Alan Titchmarsh để khuyến khích người trẻ cân nhắc theo nghề làm vườn".

Theo trang web của ban tổ chức, Chelsea Flower Show được tổ chức hàng năm, ra đời từ năm 1913. Đây là nơi trưng bày các thiết kế sân vườn tiên tiến, những loại cây mới và cung cấp ý tưởng trang trí vườn tược. Triển lãm thu hút đông đảo du khách quốc tế, được xem là "làng thời trang cao cấp" của lĩnh vực làm vườn. Năm nay, sự kiện diễn ra từ ngày 20 đến 24/5.

David Beckham gặp Vua Charles III tại Triển lãm hoa Chelsea David Beckham và các khách mời tại sự kiện. Video: Instagram/ The King's Foundation

Nhà Beckham có mối quan hệ thân thiết với Hoàng gia Anh. Tháng 5/2024, David Beckham gặp Vua Charles ở Highgrove Gardens, Gloucestershire (Anh) để tìm hiểu về quỹ trước khi ký hợp đồng làm đại sứ. Trong chuyến đi, anh còn theo dõi một số chương trình giáo dục, hội thảo và chia sẻ kinh nghiệm nuôi ong - một trong những thú vui của Beckham - với Vương hậu Camilla và Vương phi xứ Wales Kate Middleton.

Tháng 12/2024, anh và vợ - nhà thiết kế Victoria Beckham - lần đầu dự quốc yến do nhà vua tổ chức cùng quốc vương Qatar tại cung điện Buckingham. Tháng 2, cặp sao tiếp tục là khách mời dự tiệc tối tại biệt thự Hoàng gia Highgrove House. Hôm 14/5, vương phi Kate Middleton diện trang phục do vợ của David Beckham - nhà thiết kế Victoria Beckham - thiết kế khi tới lễ trao giải thời trang.

David Beckham, 50 tuổi, từng thi đấu cho các câu lạc bộ như Manchester United, Real Madrid, Paris Saint-Germain. Anh là đội trưởng đội tuyển quốc gia Anh giai đoạn 2000-2006. Danh thủ giải nghệ năm 2013, ở tuổi 38. David từng đóng vai khách mời trong nhiều phim như Goal, The Man from U.N.C.L.E., King Arthur: Legend of the Sword, Deadpool 2. Ngoài ra, David được đánh giá là một trong những ngôi sao có gu mặc thời trang đẹp nhất nước Anh.

Vợ chồng David Beckham lần đầu gặp nhau trong một bữa tiệc sau trận đấu của đội Manchester United năm 1997. Sau 26 năm kết hôn, cặp sao có bốn con: Brooklyn, Romeo, Cruz và Harper. Gia đình được khán giả yêu thích vì thường chia sẻ những khoảnh khắc cùng nhau.

Gần đây, nhà Beckham vướng tin bất hòa do vợ chồng con trai lớn liên tục vắng mặt trong nhiều sự kiện chung, kể cả sinh nhật của David Beckham đầu tháng 5. Hôm 14/5, Brooklyn và vợ gây chú ý khi tờ People xác nhận cả hai ăn tối cùng vợ chồng công tước xứ Sussex - Harry và Meghan, con trai thứ hai của Vua Charles - tại nhà của CEO hãng Paramount ở California. Harry - Meghan được cho từng thân gia đình Beckham, hiện không còn giữ liên lạc do có mâu thuẫn, theo nhiều nguồn tin quốc tế.

Phương Thảo (theo People)