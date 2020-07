Victoria Beckham kỷ niệm 21 năm cưới

Victoria và chồng David Beckham kỷ niệm 21 năm hôn nhân, cho biết hạnh phúc và yêu nhau nhiều hơn mỗi ngày.

Ngày 5/7, nhà thiết kế thời trang viết trên Instagram: "Mừng ngày kỷ niệm, David Beckham. Em không thể tin đã 21 năm từ ngày nhận lời cầu hôn. Bốn đứa trẻ, bốn con chó, rất nhiều tiếng cười và em yêu anh hơn mỗi ngày". Cô chia sẻ kèm bài viết một đoạn video tổng hợp những bức ảnh tình tứ của hai người suốt 21 năm qua.

Khoảnh khắc tình cảm David Beckham và Victoria Victoria chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc cùng chồng trong ngày kỷ niệm. Video: Instagram.

Trên trang cá nhân, David Beckham đăng hình ảnh vợ thời còn làm ca sĩ, hát Say You'll Be There cùng nhóm Spice Girls. "23 năm trước, tôi ngồi cạnh Gary Neville trong phòng và xem tivi. Nhóm Spice Girls xuất hiện và tôi nói với anh ấy mình thích cô nàng mặc catsuit màu đen kia. Ai ngờ rằng hôm nay, tôi kỷ niệm 21 năm cưới cô ấy cùng bốn đứa con tuyệt đẹp và hoàn hảo", cựu cầu thủ bóng đá viết.

Hai người lần đầu gặp trong một bữa tiệc sau trận đấu của đội Manchester United. Khi đó David đang làm cầu thủ trẻ, ít được ra sân. Victoria đã nổi danh với nhóm Spice Girls. Anh lấy hết dũng khí và xin số điện thoại của cô. Sau đó họ thường xuyên trò chuyện, dần nảy sinh tình cảm. Victoria từng nói ấn tượng với David Beckham trong lần đầu gặp mặt vì anh luôn đứng cạnh gia đình trong bữa tiệc, trong khi các cầu thủ khác mải tiệc tùng, tán tỉnh các cô gái.

Vợ chồng Victoria Beckham và các con. Ảnh: Instagram.

David và Victoria bên nhau từ năm 1997 và làm đám cưới ngày 4/7/1999 tại Ireland. Cặp sao người Anh có bốn con - Brooklyn (21 tuổi), Romeo (17 tuổi), Cruz (15 tuổi) và Harper (tám tuổi). Gia đình được yêu thích vì thường chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc giản dị cùng nhau trên mạng xã hội.

Đạt Phan