David Beckham là khách mời trong tập đặc biệt kỷ niệm 25 năm phát sóng series "Friends".

David Beckham sẽ xuất hiện bên dàn diễn viên chính, gồm Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry và David Schwimmer. Nhà sản xuất chưa tiết lộ thời lượng xuất hiện, vai trò của anh. HBO mới đây thông báo danh sách khách mời trong tập phim phát sóng ngày 27/5.

David Beckham là fan của series. Năm ngoái, anh chia sẻ trên Instagram thường bắt đầu ngày mới bằng cách xem một tập phim Friends. Cựu danh thủ từng mặc chiếc áo phông in hình hai diễn viên - Matthew Perry (vai Chandler) và Matt LeBlanc (vai Joey). Con gái anh - Harper - tặng bố chiếc áo hoodie in câu nói đặc trưng của nhân vật Joey: "How you doin'?" (Bạn thế nào rồi?).

Ngoài David Beckham, nhà sản xuất mời nhiều ngôi sao, gồm: Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon và Malala Yousafzai.

David Beckham đóng Friends Teaser tập phim kỷ niệm 25 năm phát sóng series "Friends". Video: HBO.

Tập phim sẽ dài khoảng một giờ, kể tiếp câu chuyện sau 10 mùa. Dự án kỷ niệm 25 năm tác phẩm phát sóng, đồng thời hy vọng lôi kéo khán giả sử dụng dịch vụ phim trực tuyến mới HBO Max. HBO chi khoảng 20 triệu USD để mời dàn sao, với mức cát-xê dao động từ 3 đến 4 triệu USD mỗi người. Hai nhà sản xuất David Crane và Marta Kauffman - tác giả của loạt phim - thực hiện dự án.

HBO đã chi 425 triệu USD mua lại bản quyền phát sóng 10 mùa Friends trong 5 năm. Trước đó, dịch vụ phát hành phim trực tuyến Netflix giữ bản quyền phát sóng bộ phim đến hết năm 2020, với mức phí khoảng 80 đến 100 triệu USD mỗi năm.

Friends lên sóng lần đầu ở đài NBC vào ngày 22/9/1994 và kết thúc ngày 6/5/2004, được xem là tượng đài của dòng phim sitcom (situation comedy - hài tình huống). Theo NY Times, series vẫn có sức hút mạnh mẽ với đông đảo khán giả thế giới, là chương trình nổi tiếng nhất trên hệ thống Netflix dù được phát hành từ 25 năm trước.

Hà Thu