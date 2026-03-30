Đau xương khớp có nên uống rượu thuốc?

Bố tôi thường xuyên đau nhức xương khớp nên tự ngâm rượu thuốc để xoa và uống, liệu có điều trị tận gốc bệnh?(Tùng, 32 tuổi, Hà Nội).

Trả lời:

Quan niệm "đau xương khớp là uống rượu thuốc" hiện vẫn còn phổ biến, nhưng chưa phản ánh đúng bản chất điều trị.

Trong Y học cổ truyền, đau xương khớp thường thuộc phạm trù chứng tý, liên quan đến phong, hàn, thấp hoặc khí huyết ứ trệ, can thận hư. Rượu thuốc có tính ôn, giúp hành khí hoạt huyết, có thể làm giảm cảm giác đau, cứng khớp trong một số thể bệnh, đặc biệt là thể hàn thấp.

Tuy nhiên, với các bệnh lý mạn tính như thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp hay thoát vị đĩa đệm, cơ chế bệnh sinh phức tạp, liên quan đến tổn thương cấu trúc và phản ứng viêm kéo dài. Trong những trường hợp này, rượu thuốc chỉ có vai trò hỗ trợ giảm triệu chứng trong thời gian ngắn, không có khả năng điều trị căn nguyên.

Ngoài ra, ethanol có thể gây giãn mạch, tạo cảm giác ấm và giảm đau tạm thời. Một số dược liệu trong rượu có thể có tác dụng chống viêm nhẹ, nhưng sử dụng kéo dài lại tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng gan, rối loạn chuyển hóa và tương tác với thuốc điều trị. Do đó, rượu thuốc không phải là giải pháp điều trị tận gốc bệnh xương khớp, không nên lạm dụng.

Rượu ngâm sáp ong. Ảnh:Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển - Uông Bí

Không phải mọi trường hợp đau xương khớp đều có thể sử dụng rượu thuốc đường uống. Theo Y học cổ truyền, các thể bệnh thuộc nhiệt chứng, âm hư nội nhiệt hoặc đang trong giai đoạn viêm cấp với biểu hiện sưng nóng đỏ đau không phù hợp với việc dùng rượu, vì có thể làm nặng thêm tình trạng bệnh.

Các nhóm đối tượng sau cần tránh hoặc hạn chế tối đa việc uống rượu thuốc:

Người có bệnh gan như viêm gan, gan nhiễm mỡ, xơ gan

Người đang sử dụng thuốc giảm đau, kháng viêm, chống đông hoặc thuốc điều trị mạn tính

Người có bệnh lý dạ dày, trào ngược, viêm loét tiêu hóa

Người cao tuổi có nhiều bệnh nền

Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú

Người mắc gout hoặc rối loạn chuyển hóa

Nếu cần sử dụng, chỉ nên cân nhắc rượu thuốc dạng xoa bóp ngoài da nhằm giảm đau tại chỗ mà không gây ảnh hưởng toàn thân.

Bác sĩ Nguyễn Thị Diễm Hương

Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh - Cơ sở 3