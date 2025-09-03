Đầu tư công cần ưu tiên cho các dự án lớn 'có thể xoay chuyển tình thế'

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương đổi mới tư duy, cách làm trong đầu tư công, tập trung cho các dự án "xoay chuyển tình thế".

Tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ ngày 3/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu ý kiến ngân sách nhà nước cần đảm bảo yêu cầu thu đúng, đủ, kịp thời, đồng thời cơ quan quản lý cần chống thất thu, tăng tiết kiệm chi.

Người đứng đầu Chính phủ cũng cho rằng yêu cầu mới trong đầu tư công thời gian tới đòi hỏi sự đổi mới về tư duy và cách làm. Việc phân bổ vốn cần có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, lãng phí, tập trung cho những dự án mang tính "xoay chuyển tình thế, thay đổi trạng thái".

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ, ngày 3/9. Ảnh: VGP

Năm nay, Chính phủ đặt mục tiêu GDP tăng trên 8%, tạo nền tảng cho mức tăng trưởng hai chữ số giai đoạn tới.

Đầu tư công được xác định là một trong những giải pháp, động lực quan trọng giúp phục hồi, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội. Theo tính toán, giai đoạn 2021-2025, vốn đầu tư công giải ngân tăng 1%, GDP có thể thêm 0,058 điểm phần trăm.

Việt Nam dự kiến năm nay hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc, 1.000 km đường ven biển, khánh thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, khởi công tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai - Hải Phòng... Nhân dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cả nước đã khởi công, khánh thành đồng loạt 250 công trình, dự án tiêu biểu với tổng mức đầu tư khoảng 1,28 triệu tỷ đồng.

Từ đầu năm, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2025 tăng ít nhất 10% so với năm ngoái. Cùng đó, các đơn vị phải "triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên để dành nguồn cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội".

Ngoài đầu tư công, lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu các bộ ngành tiếp tục rà soát toàn bộ các chỉ tiêu của năm 2025 và 5 năm, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, hoàn thành các đề án, nhiệm vụ được giao. Ông lưu ý các bài học kinh nghiệm về nắm chắc tình hình, phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, đổi mới và sáng tạo.

Phương Dung