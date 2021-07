Đầu tư bất động sản châu Á Thái Bình Dương tăng 39%

6 tháng qua, giá trị giao dịch bất động sản tại châu Á Thái Bình Dương đạt 83,5 tỷ USD, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2020.

Báo cáo các thương vụ đầu tư châu Á Thái Bình Dương của JLL cho biết, bên cạnh giá trị giao dịch bất động sản 6 tháng đầu năm tăng lên so với cùng kỳ, số lượng giao dịch bất động sản tại khu vực này cũng có xu hướng đi lên. Trong đó, đầu tư vào lĩnh vực hậu cần và công nghiệp tiếp tục gia tăng, thị trường văn phòng và bán lẻ cũng ghi nhận phục hồi mạnh mẽ so với năm 2020. Tuy nhiên, khối lượng đầu tư năm nay vẫn thấp hơn giai đoạn trước đại dịch Covid-19 bùng nổ (giảm 6% so với cùng kỳ 2019).

Trong khi đầu tư tại Nhật Bản bị suy yếu do gián đoạn của Covid-19, các quốc gia Trung Quốc, Australia và Hàn Quốc là những thị trường chiếm 69% tổng khối lượng đầu tư. Theo đánh giá của đơn vị này, tỷ lệ các khoản đầu tư vào lĩnh vực văn phòng chiếm 31%, các lĩnh vực hậu cần - công nghiệp và bán lẻ cũng đều chiếm 30% cho từng phân khúc.

Các khoản đầu tư vào hậu cần và công nghiệp đã tăng 215% so với cùng kỳ năm ngoái lên 15 tỷ USD, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng của thương mại điện tử, chênh lệch lợi suất và nhu cầu đa dạng hóa tài sản nhắm vào các loại bất động sản linh hoạt hơn của các nhà đầu tư. Nhiều giao dịch lớn đã diễn ra trong những tháng đầu năm 2021. Đáng chú ý là thương vụ công ty hậu cần bất động sản ESR mua lại danh mục đầu tư bao gồm 45 nhà kho và các tài sản hậu cần liên quan danh mục Milestone của Blackstone tại Australia, cho thấy nhu cầu rất lớn về tài sản công nghiệp và hậu cần có chất lượng cao trong khu vực.

Thị trường bất động sản công nghiệp, hậu cần, logistics châu Á Thái Bình Dương. Ảnh:Depositphoto.

Trong suốt quý II, nhu cầu đầu tư văn phòng được cải thiện và đón nhận 15,5 tỷ USD. Các nhà đầu tư chú ý đến thị trường văn phòng khu vực trung tâm của Australia, thị trường này đã ghi nhận mức hấp thụ ròng tích cực lần đầu tiên kể từ quý IV/2019.

Các giao dịch chuyển nhượng và thuê lại bất động sản đã phổ biến và vượt quá 10% khối lượng đầu tư trong nửa đầu năm 2021, tăng từ mức trung bình 7% trong giai đoạn 2015 - 2020. Xu hướng này đang nở rộ tại Nhật Bản, nơi kể từ khi bắt đầu đại dịch, ngày càng nhiều doanh nghiệp phải tái chiến lược tài sản để cân đối tài chính. Tương tự, tại Australia, nhiều tập đoàn đã chuyển sang giao dịch bán và thuê lại bất động sản của họ để củng cố tài chính và tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Các giao dịch bán và thuê lại nổi bật bao gồm trụ sở chính của Dentsu ở Tokyo, đang được Hulic mua lại với giá lên tới 3 tỷ USD và cửa hàng hàng đầu của David Jones ở Sydney, được bán cho Charter Hall với giá 374 triệu USD với thời hạn thuê lại trong 20 năm.

Ông Stuart Crow, Giám đốc bộ phận Thị trường vốn châu Á Thái Bình Dương JLL nhận định, diễn biến thị trường tươi sáng trở lại khi các nhà đầu tư bắt đầu gia tăng dòng vốn vào các kênh tài sản so với cùng kỳ năm trước. Theo ông Stuart Crow, sẽ có nhiều thương vụ hơn nữa trong nửa cuối năm 2021 khi các nhà đầu tư không ngừng tìm kiếm cơ hội mua bán và cho thuê lại bất động sản, đồng thời quan tâm đến các tài sản đa dạng trong lĩnh vực hậu cần và công nghiệp, khoa học đời sống và nhà ở đa thế hệ.

JLL dự báo, nếu nhìn xa hơn nửa thập niên tới, lượng đầu tư vào lĩnh vực hậu cần và công nghiệp sẽ tăng gấp đôi lên 50-60 tỷ USD vào năm 2025. Với khẩu vị đầu tư vào các loại tài sản linh hoạt và sự tăng trưởng của các thương vụ bán và thuê lại, nhiều khả năng khối lượng đầu tư sẽ tăng 15-20% cho cả năm 2021.

Trung Tín