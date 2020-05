Đầu tư tài sản vào châu Á Thái Bình Dương giảm tốc

Covid-19 khiến đầu tư bất động sản tại châu Á Thái Bình Dương trong quý I lao dốc, chỉ đạt 29,5 tỷ USD, giảm 34% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo mới nhất từ Jones Lang LaSalle (JLL), đại dịch tác động tiêu cực lên dòng vốn chảy vào nhiều tài sản ở châu Á Thái Bình Dương, làm giảm quy mô đầu tư trung bình 34%, thậm chí có những quốc gia, vùng lãnh thổ giảm đến 74%.

Trong quý đầu năm nay, Trung Quốc, Hong Kong và Singapore là những thị trường chịu ảnh hưởng nhiều nhất tại khu vực này, với tổng hoạt động đầu tư giảm ít nhất 60% so với cùng kỳ.

Cụ thể, hoạt động đầu tư quý I tại thị trường Trung Quốc giảm 61% so với năm trước. Thời gian này, bên mua đã trì hoãn kế hoạch đầu tư trong khi bên bán cũng phải thay đổi chiến lược. Trong khi đó, tổng khối lượng giao dịch quý I tại Hong Kong giảm 74% so với cùng kỳ năm ngoái, do ảnh hưởng từ các cuộc biểu tình diện rộng, sau đó là Covid-19. Các thương vụ thâu tóm, mua bán sáp nhập đồng loạt bị trì hoãn hoặc hạn chế được thực hiện.

Tương tự, lượng đầu tư tại Singapore giảm 68% so với cùng kỳ khi dịch bệnh bùng phát. Thị trường khan hiếm các tài sản có sẵn để giao dịch và tăng rủi ro suy thoái, khiến các nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn và tập trung vào việc quản lý tài sản cũng như tạm dừng triển khai vốn.

Một góc khu phố tài chính của Singapore. Ảnh: Reuters

Tại Australia, khối lượng giao dịch bất động sản thương mại giảm 28% so với năm trước. Thị trường văn phòng tại Sydney và Melbourne vẫn có những khả quan trong quý đầu tiên nhưng bán lẻ giảm đến 78% so với quý trước. Nhiều giao dịch bán tài sản thương mại quy mô lớn đã bị hoãn hoặc hủy do triển vọng kém lạc quan cho các trung tâm mua sắm.

Ông Stuart Crow, CEO thị trường vốn châu Á Thái Bình Dương JLL đánh giá, với tác động của Covid-19, hoạt động đầu tư tại khu vực trong quý I/2020 giảm là điều không thể tránh khỏi. Nhiều nhà đầu tư chọn phương án tạm dừng các quyết định mua bán trong giai đoạn kinh tế bất ổn và JLL dự báo tình hình này sẽ tiếp tục kéo dài đến quý II.

Tuy nhiên, ông Stuart Crow nhận định hoạt động đầu tư có thể phục hồi vào nửa cuối năm khi nhà đầu tư với tiềm lực tài chính dồi dào đang tìm kiếm và chờ đợi cơ hội nhập cuộc. Khi các nhà đầu tư cá mập lộ diện có thể thúc đẩy dòng chảy giao dịch mạnh mẽ hơn.

Nếu xét về loại tài sản, bất động sản thương mại nằm trong nhóm bị tác động nặng nhất bởi Covid-19 trong quý đầu năm. Khối lượng đầu tư vào bán lẻ giảm 39% so cùng kỳ do chính sách hạn chế đi lại và giãn cách xã hội ở nhiều thị trường lớn. Khẩu vị của nhà đầu tư đối với tài sản văn phòng vẫn tích cực, tuy nhiên khối lượng đầu tư giảm 35% so với cùng kỳ. Hoạt động giao dịch khách sạn giảm 22% so với cùng kỳ, JLL ghi nhận một số thương vụ khách sạn đã hoàn tất vào tháng đầu của quý tại Nhật Bản và Hàn Quốc.

Thị trường công nghiệp và hậu cần ở châu Á Thái Bình Dương là loại tài sản cá biệt có khả năng phục hồi tốt nhất trong quý đầu năm, với hoạt động giao dịch tăng 9% so cùng kỳ dù đại dịch diễn biến phức tạp thời điểm này.

Ông Stephen Wyatt, Tổng Giám đốc JLL Việt Nam cho biết, nền tảng đầu tư và các yếu tố cơ bản quan trọng của Việt Nam vẫn tích cực mặc dù một số nhà đầu tư đang do dự về quyết định của họ do tác động của Covid-19. Các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục tìm kiếm cơ hội, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp, văn phòng và nhà ở. Tốc độ phản ứng nhanh chóng và xử lý hiệu quả Covid-19 của Chính phủ Việt Nam cho phép kỳ vọng khối lượng đầu tư tăng lên trong thời gian tới.

Báo cáo của đơn vị này cho biết thêm, mặc dù tác động của đại dịch cho thấy xuất hiện nhiều diễn biến tiêu cực, vẫn có những nhà đầu tư cam kết sẽ tiếp tục tham gia vào thị trường bất động sản khu vực trong dài hạn. Động thái phổ biến hiện nay là giới đầu tư trì hoãn để chờ thời cơ mới. Vì vậy, những ảnh hưởng của Covid-19 đến thị trường đầu tư tài sản có thể sẽ càng rõ nét hơn trong quý II.

Tuy nhiên, tín hiệu lạc quan bắt đầu xuất hiện khi hoạt động thương mại tại Trung Quốc đang dần diễn ra bình thường từ tháng 3. Một số nền kinh tế trong khu vực đã nới lỏng các biện pháp phong tỏa toàn diện. Đây là những tín hiệu kỳ vọng không xảy ra sự sụt giảm mạnh mẽ lượng vốn trong những quý tiếp theo.

Trung Tín