Dấu tích 13 cửa Kinh thành Huế xưa

Cửa An Hòa ngày nay nằm hướng Tây Bắc nối đường Nguyễn Trãi ra đường Tăng Bạt Hổ phía bên ngoài Kinh thành. Cùng trục đường Nguyễn Trãi này phía Nam là cửa Nhà Đồ đã nói ở trên, hướng ngược lại là Cửa An Hòa. Tên gọi cửa An Hòa do mặt ngoài cửa thành này là làng và chợ cùng tên.