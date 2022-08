Đầu thú vì tham gia đưa 50 người qua Campuchia

Quảng NgãiCao Sỹ Huy, 40 tuổi, cùng đồng phạm ở Đồng Nai đưa khoảng 50 người sang Campuchia làm việc trong casino, đã ra đầu thú khi về quê.

Ngày 31/8, Huy đầu thú sau khi được Công an Quảng Ngãi vận động. Nghi can đã được bàn giao cho Công an tỉnh Đồng Nai điều tra trong vụ án đang thụ lý.

Cao Sỹ Huy lúc ra đầu thú. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, cuối năm 2021, Huy vượt biên sang Campuchia làm việc trong casino, sau đó chuyển đến làm việc tại Công ty Sao Đỏ. Huy được ông chủ người Trung Quốc giao nhiệm vụ lên các trang mạng dụ người Việt Nam có nhu cầu tìm việc, đưa sang Campuchia làm với mức lương 850 USD một tháng.

Trong tháng 5 và tháng 6 Huy về Việt Nam, cùng đồng phạm đưa khoảng 50 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Đến tháng 7, nhiều người trong nhóm Huy bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt.

Trong 6 tháng đầu năm nay, Bộ Công an đã triệt phá nhiều đường dây đưa người đi lao động trái phép ở Campuchia và phát cảnh báo công dân liên quan đến vấn đề này.

Bộ Ngoại giao đã đề nghị Campuchia tăng cường kiểm tra, rà soát các cơ sở lao động, đặc biệt là những cơ sở kinh doanh giải trí để ngăn chặn, xử lý những trường sử dụng lao động bất hợp pháp, bảo vệ và giải cứu những trường hợp bị chủ bóc lột.

