Đấu thủ LIV Golf được đề cử hay nhất ở PGA Tour 2021-2022

PGA Tour vẫn đề cử Cameron Smith vào cuộc bình chọn danh hiệu Golfer hay nhất mùa 2021-2022, dù anh này đã đào ngũ sang LIV Golf Invitational Series.

PGA Tour thông báo Smith, người Australia vào danh sách ứng viên "Golfer hay nhất mùa" hôm 5/9, bên cạnh số một thế giới Scottie Scheffler 26 tuổi và tân vô địch FedEx Cup Rory McIlroy. Đây là giải thưởng định kỳ cuối mùa, theo kết quả bỏ phiếu nội bộ PGA Tour trong đó người tham gia phải dự ít nhất 15 sự kiện. Bình chọn sẽ kết thúc vào ngày 9/9.

Smith đeo túi gậy tiến vào khu phát bóng ở LIV Golf Invitational Series Boston cuối tuần qua. Ảnh: Boston Globe

Việc Smith có tên trong cuộc đua này là tình "huống oái oăm" cho PGA Tour, khi anh đã trình diện với vị thế "số 2 thế giới" ở hệ thống giải đối nghịch – LIV Golf Invitational Series, tại chặng đấu ở Boston và cán đích T4 hôm 4/9. Ngay khi nhập cuộc, Smith bị PGA Tour cấm cửa trở lại vô thời hạn.

Smith vừa có mùa giải "đại thắng" trong sự nghiệp. Anh vô địch hai giải thuộc nhóm ngoại hạng - The Players Championship tháng 3 và major The Open tháng 7. Tổng tiền thưởng của Smith qua 15 giải ở mức 10,1 triệu USD, chỉ sau Scheffler với 14,04 triệu USD qua 25 giải. Ngoài ra, Smith còn về nhất giải khai gậy đầu năm chỉ dành cho các nhà vô địch PGA Tour trong năm hành chính trước đó – Sentry Tournament of Champions (STOC). Khi lấy danh hiệu này, Smith cán đích ở điểm -34, qua đó lập kỷ lục điểm chung cuộc so với par sân trong lịch sử PGA Tour. Mốc trước đó do danh thủ Ernie Els lập cũng ở STOC 2003.

Theo Telegraph (Anh), LIV Golf Investments chi 100 triệu USD để kéo Smith về Invitational Series. Doanh nghiệp này công bố Smith hôm 30/8, hai ngày sau khi anh về thứ 20 tại chung kết Tour Championship. Đây cũng là vị trí chung cuộc của Smith ở FedEx Cup, còn ngôi "vua đấu trường" thuộc về McIlroy trong khi Scheffler đứng T2.

Khi đó, McIlroy nhận xét về số một thế giới: "Scottie sẽ ẵm giải Golfer hay nhất. Chắc chắn như thế".

Trên PGA Tour mùa vừa qua, Scheffler từ 13/2 đến 10/4 đoạt bốn danh hiệu, tính cả major Masters. Anh lên ngôi số một thế giới từ 28/3 và đang giữ chuỗi 23 tuần tại vị.

Quốc Huy