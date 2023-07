'Đầu tàu' TP HCM bắt đầu chuyển động

Chưa như kỳ vọng nhưng tình hình đang sáng dần lên, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Giám đốc Khối Vận hành Saigon Co.op, mô tả hoạt động nửa đầu năm.

Các nhà bán lẻ tìm thấy sự khởi sắc cũng là lúc ông Tạ Chu Văn, Giám đốc Công ty thương mại dịch vụ và phát triển Sen Ta (chuyên sản xuất và xuất khẩu các loại nông sản, trà), bớt lo lắng. Cung cấp nông sản cho các hệ thống siêu thị ở TP HCM, doanh thu hai tháng qua của công ty ông Văn dần cải thiện. "Chúng tôi chạy các chương trình khuyến mãi, bổ sung thêm nhiều sản phẩm mới, lạ để đáp ứng xu hướng và nhu cầu thị trường", ông Văn cho biết lý do khởi sắc quý II.

Tăng kích cầu kể từ tháng 4, siêu thị ông Thắng ghi nhận doanh thu cải thiện hẳn. "Ước tính quý II, tăng trưởng doanh thu toàn hệ thống đạt 6-7%, tăng 1-2% so với quý trước", ông nói.

Với doanh nghiệp sản xuất, giữa cơn bão nhu cầu quốc tế yếu, ông Phạm Quang Anh, Nhà sáng lập kiêm CEO Công ty May mặc Dony vẫn giữ được nhịp độ hoạt động của nhà máy. "Đơn hàng nội địa của chúng tôi tăng do vào thời vụ may đồng phục học sinh. Xuất khẩu thì đặt hàng từ khách cũ có nhích lên", ông nói.

Metro số 1 chạy thử lần 2, từ ga Suối Tiên tới ga An Phú, ngày 26/4. Ảnh: Đình Văn

Ở lĩnh vực đầu tư công, vốn được xem là động lực tăng trưởng cho thành phố, doanh nghiệp tham gia nói đã nhìn thấy nhiều hy vọng. "Chưa bao giờ có một dự án ở thành phố với quy mô cấp quốc gia chuyển động nhanh như vậy", ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP HCM, đơn vị đầu tư dự án Đường vành đai 3 chia sẻ. Theo ông, các địa phương đều vượt tiến độ đề ra, tỷ lệ giao mặt bằng tăng từng ngày.

Lãnh đạo một công ty chuyên đầu tư hạ tầng ở TP HCM cũng cho rằng thời gian qua, thành phố đang rất nỗ lực mời gọi các nhà đầu tư tham gia những dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP). "Tốc độ công việc đang nhanh hơn đáng kể", ông nhìn nhận.

Những tín hiệu cải thiện này cho thấy kinh tế thành phố cơ bản hồi phục, đánh dấu sự tăng trưởng bằng những con số đáng chú ý. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 298.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 13% và 9% so với quý I và cùng kỳ 2022.

Động lực thứ hai là tăng tốc giải ngân đầu tư công. Vốn thực hiện quý II ước hơn 10.260 tỷ đồng, tăng trên 89% so với quý I và 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 6 tháng, ước thực hiện gần 15.700 tỷ đồng, tăng 43,9%.

Nhờ sự khởi sắc của các trụ cột, tăng trưởng kinh tế quý II của thành phố đạt 5,87%, giúp GRDP nửa đầu năm ước tăng 3,55%. Theo TS Trần Du Lịch, đây là con số tăng trưởng ngoạn mục, vượt lên GDP cả nước.



"Thời điểm này thành phố còn khó khăn nhưng tâm thế đã vui hơn so với lúc kết thúc quý I nhờ kinh tế phục hồi và Nghị quyết 98 về cơ chế đặc thù được thông qua", ông Lịch nhận định.

Các trụ cột khởi sắc

Tại Sài Gòn Co.op, Giám đốc khối vận hành hoạt động Nguyễn Ngọc Thắng cho biết những tháng qua, siêu thị ông hợp tác với Đồng Tháp đã giúp sức mua xoài của địa phương này trong hệ thống tăng 10%.



Ngoài ra, giá trị mỗi hoá đơn trung bình tháng 5 của Co.opmart khoảng 500.000 đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. "Những ngày cuối tuần, người dân có thời gian mua sắm và các chương trình khuyến mãi được tung ra nhiều giúp trị giá hoá đơn bình quân tăng lên 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng", ông Thắng nói.