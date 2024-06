Đấu súng trước đại sứ quán Mỹ ở Lebanon

Ba kẻ tấn công nã đạn vào sứ quán Mỹ ở Beirut, buộc lực lượng an ninh Lebanon đấu súng và bắt được một nghi phạm mang quốc tịch Syria.

Đại sứ quán Mỹ tại Beirut hôm nay cho biết vụ nổ súng xảy ra gần lối vào cơ sở ngoại giao này lúc 8h34 (12h34 giờ Hà Nội). Lực lượng Vũ trang Lebanon đã triển khai binh sĩ đến sứ quán và đấu súng với nhóm tấn công.

Sau cuộc đấu súng kéo dài gần nửa giờ, một kẻ tấn công bị thương ở bụng. Anh ta bị bắt và đã được chuyển tới bệnh viện để điều trị. Lực lượng vũ trang Lebanon cho biết tay súng mang quốc tịch Syria.

Quân đội Lebanon đang truy tìm những nghi phạm còn lại. Hiện chưa rõ động cơ của vụ tấn công.

Nổ súng vào đại sứ quán Mỹ ở Lebanon Vụ nổ súng gần lối vào đại sứ quán Mỹ ở Beirut, Lebanon ngày 5/6. Video: X/LebanonOn

Các con đường dẫn tới đại sứ quán đã bị phong tỏa sau sự việc. Reuters dẫn nguồn tin an ninh cho biết một thành viên đội an ninh sứ quán bị thương trong vụ tấn công.

"Nhờ phản ứng nhanh chóng của Lực lượng Vũ trang Lebanon, Tổng cục An ninh Nội bộ và đội an ninh sứ quán, cơ sở của chúng tôi cùng các nhân viên vẫn được an toàn", đại sứ quán Mỹ tại Beirut cho hay, thêm rằng cuộc điều tra đang diễn ra và họ đang liên lạc chặt chẽ với giới chức Lebanon.

Đại sứ quán Mỹ nằm ở vùng ngoại ô phía bắc Beirut, trong khu vực an ninh nghiêm ngặt với nhiều chốt kiểm soát dọc theo tuyến đường dẫn tới lối vào. Sứ quán được chuyển từ trung tâm thủ đô tới địa điểm này sau vụ tấn công tự sát năm 1983 khiến hơn 60 người thiệt mạng.

Tháng 9 năm ngoái, một người đàn ông bị bắt vì nổ súng vào đại sứ quán Mỹ. Sự việc không gây thương vong.

Một tháng sau đó, hàng trăm người tụ tập bên ngoài sứ quán để biểu tình khi chiến sự ở Gaza bùng phát, khiến lực lượng an ninh Lebanon phải sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông.

Huyền Lê (Theo Reuters, The National)