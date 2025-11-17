Đấu súng bên ngoài đại sứ quán Mỹ ở Haiti

Một số tay súng nghi là thành viên băng đảng Haiti nã đạn về phía binh sĩ bảo vệ đại sứ quán Mỹ ở Haiti, buộc họ bắn trả.

Đại úy Steven Keenan, phát ngôn viên thủy quân lục chiến Mỹ, ngày 15/11 cho biết đơn vị thủy quân lục chiến bảo vệ đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Port-au-Prince của Haiti đã bị các tay súng nghi là thành viên băng đảng tấn công trước đó hai ngày.

Lính thủy đánh bộ Mỹ nổ súng bắn trả, không có binh sĩ nào bị thương trong vụ đấu súng. Chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ đấu súng, giới chức Mỹ cũng không tiết lộ về thiệt hại sau sự việc.

Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Port-au-Prince, Haiti tháng 8/2023. Ảnh: AFP

Đại úy Keenan cho biết đây không phải lần đầu binh sĩ Mỹ tại Port-au-Prince bị tấn công trong năm nay, song vụ nổ súng này là sự việc nghiêm trọng nhất. "Chúng tôi vẫn cam kết bảo vệ an toàn, an ninh của toàn bộ đại sứ quán Mỹ trên toàn thế giới", phát ngôn viên thủy quân lục chiến Mỹ cho hay.

Lầu Năm Góc gần đây phải tăng cường an ninh cho đại sứ quán Mỹ ở Haiti, giữa lúc nước này chìm vào hỗn loạn và bạo lực băng đảng. Theo Liên Hợp Quốc, các băng đảng có vũ trang đang kiểm soát khoảng 85% thủ đô Port-au-Prince.

Bộ Ngoại giao Mỹ năm 2023 yêu cầu nhân viên không thuộc diện thiết yếu rời đại sứ quán ở Port-au-Prince, đồng thời khuyến cáo công dân không nên tới Haiti. Trong cảnh báo hồi tháng 7, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã xảy ra nhiều vụ cướp của, cướp xe, tấn công tình dục và bắt cóc ở Haiti.

