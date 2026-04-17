Đầu số viễn thông 1515 được đấu giá một tỷ đồng

Đầu số dịch vụ giải đáp thông tin 1515 được bán ở mức một tỷ đồng, trong phiên đấu giá quyền sử dụng mã, số viễn thông ngày 16/4.

Theo Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam, 1515 là một trong bốn mã, số viễn thông được chốt giá thành công. Mức trúng đấu giá một tỷ đồng, bằng với giá khởi điểm. Trong khi đó, dù ở cùng nhóm số dịch vụ giải đáp thông tin, đầu số 1559 không tìm được người trả giá.

Với nhóm số dịch vụ tin nhắn ngắn, cả ba mã, số được đưa ra đợt này đều bán cao hơn giá khởi điểm (250 triệu đồng). Trong đó, đầu số 9999 được mua với giá 490 triệu đồng, cao nhất trong nhóm. Hai số còn lại 6789 và 5151 lần lượt được chốt ở mức 350 triệu và 290 triệu đồng.

Các phiên đấu giá trực tuyến diễn ra liên tục, gối đầu nhau, theo hình thức trả giá lên qua nhiều vòng trong cả ngày 16/4. Theo quy định, ngoài việc hoàn tất nghĩa vụ tài chính, doanh nghiệp trúng đấu giá phải đưa mã, số viễn thông vào khai thác trong vòng 6 tháng kể từ ngày được phân bổ.

Đầu số dịch vụ là dạng mã, số ngắn, thường gồm bốn chữ số, được doanh nghiệp, tổ chức hoặc cơ quan sử dụng để cung cấp dịch vụ qua điện thoại. Các số này chủ yếu phục vụ tổng đài chăm sóc khách hàng, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn, đặt lịch, khảo sát hoặc cung cấp thông tin tự động.

So với số điện thoại cố định hoặc di động thông thường, đầu bốn số dễ nhớ hơn, thuận tiện khi liên hệ và giúp tăng nhận diện thương hiệu. Tại Việt Nam, các đầu số dạng này do Cục Viễn thông - Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý.

Trước đây, các mã, số được phân bổ theo hình thức cấp trực tiếp. Việc đấu giá quyền sử dụng là chính sách lớn trong quản lý nhà nước về viễn thông, nhằm đổi mới phương thức phân bổ tài nguyên theo cơ chế thị trường, qua đó tăng nguồn thu ngân sách và minh bạch hơn trong phân bổ.

Hồi tháng 1, bốn mã, số dịch vụ viễn thông từng được đấu giá thành công, với mức trúng từ một tỷ đồng. Trong đó, hai đầu số 1555 và 1500 được chốt giá 1,02 tỷ đồng, còn 1299 và 1558 đạt một tỷ đồng, cho thấy nhu cầu của thị trường với nhóm số ngắn.

Hồi tháng 3, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng lần đầu tổ chức đấu giá tên miền quốc gia ".vn", với 37/50 tên miền đấu giá thành công, mức trúng cao nhất 1,5 tỷ đồng.

Trọng Đạt