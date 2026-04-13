Đấu giá quyền sử dụng mã, số viễn thông, khởi điểm 250 triệu đồng

Các mã, số viễn thông dễ nhớ như 1515, 6789 và 9999 chuẩn bị được đấu giá, khởi điểm từ 250 triệu đến một tỷ đồng, theo Cục Viễn thông.

Các mã, số được đưa ra trong đợt này thuộc hai nhóm. Nhóm số dịch vụ giải đáp thông tin (số dịch vụ toàn quốc) gồm 1515 và 1559, còn nhóm số dịch vụ ứng dụng tin nhắn ngắn gồm 5151, 6789 và 9999.

Việc đấu giá do Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam tổ chức, diễn ra trực tuyến trên hệ thống của đơn vị. Các bên tham gia theo phương thức trả giá lên, nâng dần qua từng vòng.

Mức khởi điểm giữa hai nhóm số có sự chênh lệch. Với số dịch vụ giải đáp thông tin, mỗi số có giá khởi điểm một tỷ đồng, bước giá 20 triệu và tiền đặt trước 200 triệu đồng. Trong khi đó, các số tin nhắn ngắn khởi điểm 250 triệu đồng, bước giá 5 triệu và tiền đặt trước 50 triệu đồng.

Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam cho biết sẽ nhận hồ sơ tham gia đấu giá qua hình thức trực tuyến đến 17h ngày 13/4.

Tổ chức, doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam đều có thể tham gia, với điều kiện hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan. Sau khi trúng đấu giá, doanh nghiệp phải cam kết đưa mã, số viễn thông vào khai thác trong vòng 6 tháng kể từ ngày được phân bổ.

Các phiên sẽ diễn ra trong ngày 16/4, chia theo từng mã, số và khung giờ. Cụ thể, hai số 1515 và 1559 được đấu giá vào buổi sáng, lần lượt từ 8h đến 11h và từ 8h15 đến 11h15.

Số 9999 cũng được đấu vào buổi sáng, từ 8h30 đến 11h30. Hai số còn lại là 5151 và 6789 được tổ chức vào buổi chiều, từ 13h30 đến 16h30 và từ 13h45 đến 16h45.

Trước đó, từ ngày 18 đến 20/3, Bộ Khoa học và Công nghệ lần đầu tổ chức đấu giá tên miền quốc gia ".vn". Đợt này ghi nhận 37 trên tổng số 50 tên miền được đấu giá thành công, đạt tỷ lệ 74%. Mức trúng cao nhất 1,5 tỷ đồng. Một số phiên có tới 85 lượt trả giá cho một tên miền. Trong năm 2026, Bộ sẽ tổ chức đợt đấu giá tên miền thứ hai dự kiến vào tháng 6, với 50 tên miền.

