Dấu mốc phát triển bền vững của Carlsberg Việt Nam năm 2025

Carlsberg Việt Nam năm 2025 ghi dấu phát triển bền vững bằng loạt cột mốc: từ thành lập Ủy ban Phát triển bền vững, khánh thành nhà máy bia Phú Bài mở rộng đến những giải thưởng bền vững.

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy nhanh chuyển đổi xanh và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, phát triển bền vững ngày càng trở thành tiêu chuẩn cho doanh nghiệp vận hành, tăng trưởng và tạo ra giá trị cho xã hội. Với Carlsberg Việt Nam, phát triển bền vững là một hành trình được dẫn dắt bởi khung chiến lược "Together Towards ZERO & Beyond" của Tập đoàn Carlsberg, định hình các cam kết xuyên suốt toàn bộ chuỗi giá trị, từ hoạt động sản xuất, chuỗi cung ứng đến con người và cộng đồng nơi doanh nghiệp hiện diện.

Hơn ba thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, Carlsberg kiên định với sứ mệnh "sản xuất bia vì một hiện tại tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn", cho rằng tăng trưởng chỉ thật sự có ý nghĩa khi song hành cùng trách nhiệm. Trên nền tảng đó, doanh nghiệp đặt ra những mục tiêu phát triển bền vững rõ ràng, trong đó có cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 trong sản xuất vào năm 2028, đóng góp cho mục tiêu Net Zero 2050 của Việt Nam.

Năm 2025 doanh nghiệp đạt những bước tiến cụ thể trong vận hành, quản trị tài nguyên, xây dựng văn hóa an toàn và mở rộng các chương trình cộng đồng dài hạn, đồng thời được ghi nhận qua nhiều giải thưởng uy tín.

Chuyển đổi xanh trong vận hành, sản xuất

Đầu năm 2025, Carlsberg Việt Nam củng cố nền tảng quản trị phát triển bền vững thông qua việc thành lập Ủy ban Phát triển bền vững, với sự tham gia của đại diện các phòng ban liên quan. Ủy ban đóng vai trò điều phối các nỗ lực trong toàn doanh nghiệp, xác định các ưu tiên trọng tâm và thúc đẩy triển khai các sáng kiến một cách đồng bộ và nhất quán.

Tháng 8 cùng năm, dự án mở rộng nhà máy bia Phú Bài hoàn thành, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc nâng cao năng lực sản xuất song hành cùng giảm thiểu tác động môi trường. Nhà máy mở rộng được thiết kế theo định hướng "sẵn sàng cho tương lai", với dây chuyền nấu bia mới giúp giảm 20% lượng nước và 15% năng lượng. Song song với cải tiến công nghệ, Carlsberg Việt Nam từng bước chuyển đổi cơ cấu năng lượng thông qua việc tăng cường sử dụng nhiên liệu sinh khối, chuẩn bị tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA), và triển khai hệ thống điện mặt trời áp mái. Qua đó, doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và gia tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong hoạt động sản xuất.

Nhà máy bia Phú Bài mở rộng là một trong những bước đi tạo nền tảng cho lộ trình hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 trong sản xuất vào năm 2028 của doanh nghiệp. Ảnh: Carlsberg Việt Nam

Quản lý và bảo vệ tài nguyên nước tiếp tục là một trọng tâm xuyên suốt. Tại nhà máy Phú Bài, mức tiêu thụ nước hiện đạt 2,09 hl/hl (2,09 hectolit nước cho mỗi hectolit bia thành phẩm), đưa cơ sở này vào nhóm các nhà máy tiết kiệm nước hàng đầu của Tập đoàn Carlsberg tại châu Á. Trên nền tảng đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu giảm mức tiêu thụ nước xuống 2,0 hl/hl vào năm 2026.

Trong năm qua, Carlsberg Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp bao bì bền vững nhằm giảm thiểu rác thải và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Doanh nghiệp hiện là thành viên của Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Vietnam) và đặt mục tiêu cuối năm nay, 100% bao bì có thể tái sử dụng hoặc tái chế, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xanh của Việt Nam.

Dây chuyền sản xuất tại nhà máy bia Phú Bài. Doanh nghiệp đặt mục tiêu 100% bao bì có thể tái sử dụng hoặc tái chế vào năm 2026. Ảnh: Carlsberg Việt Nam

Theo lãnh đạo Carlsberg Việt Nam, phát triển bền vững chỉ có ý nghĩa khi được xây dựng trên nền tảng môi trường làm việc an toàn, tôn trọng và nhân văn. Doanh nghiệp cam kết xây dựng văn hóa không tai nạn lao động xuyên suốt trong các tiêu chuẩn vận hành cũng như đầu tư cho con người. Trong giai đoạn mở rộng nhà máy bia Phú Bài, hơn 1,4 triệu giờ làm việc an toàn đã được ghi nhận, minh chứng cho sự kết hợp hiệu quả giữa tăng trưởng sản xuất và quan tâm người lao động.

Phát triển bền vững cùng cộng đồng

Bên cạnh các cam kết trong vận hành, Carlsberg Việt Nam chú trọng tạo ra tác động tích cực cho cộng đồng địa phương, nhất là tại miền Trung, nơi doanh nghiệp đã gắn bó nhiều thập kỷ. Tiêu biểu là chương trình "Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương". Sau 7 năm thực hiện, đến nay, chương trình đã mang hơn 3,3 triệu mét khối nước sạch đến gần 9.500 hộ gia đình, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và sinh kế cho khoảng 40.000 người dân tại các tỉnh miền Trung.

Điểm khác biệt của chương trình chính là mô hình hai chiều: tối ưu hiệu quả sử dụng nước trong nhà máy, đồng thời trao đi giá trị thiết thực cho cộng đồng. Theo đó, mỗi cải tiến trong vận hành vừa mang lại hiệu quả nội tại, vừa trở thành nguồn lực để tạo ra giá trị xã hội lâu dài.

Người dân được thụ hưởng từ chương trình "Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương". Ảnh: Carlsberg Việt Nam

Song song đó, doanh nghiệp duy trì chương trình "Tết đủ đầy - Tết yêu thương". Qua hơn một thập kỷ, hàng chục nghìn phần quà Tết đã đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Khi miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đợt mưa lũ lịch sử hồi tháng 10, doanh nghiệp đã hỗ trợ người dân tại Huế và Đà Nẵng 1,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai, phối hợp cùng chính quyền địa phương trong công tác phục hồi và ổn định đời sống.

Bên cạnh các chương trình dài hạn, tinh thần hành động vì môi trường còn được lan tỏa thông qua sự tham gia chủ động của đội ngũ nhân viên trong những hoạt động ngắn hạn. Năm 2025, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Carlsberg Việt Nam tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới tại bờ biển Phước Tỉnh (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), quy tụ hàng trăm cán bộ nhân viên, lãnh đạo và gia đình. Hơn 3 tấn rác thải được thu gom, phân loại và chuyển đến các đơn vị tái chế, góp phần làm sạch môi trường biển và nâng cao nhận thức cộng đồng.

Đội ngũ nhân viên Carlsberg Việt Nam tham gia nhặt rác tại bờ biển Phước Tỉnh (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới hồi tháng 5/2025. Ảnh: Carlsberg Việt Nam

Loạt giải thưởng ghi nhận

Những nỗ lực phát triển bền vững của doanh nghiệp đã được ghi nhận thông qua nhiều giải thưởng trong năm 2025. Ngay trong lần đầu tiên tham gia, doanh nghiệp được xếp hạng Top 100 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam 2025 do VBCSD - VCCI tổ chức. Trước đó, Carlsberg Việt Nam cũng được vinh danh "Doanh nghiệp vì cộng đồng" tại EuroCham Gala Dinner & Business Awards 2025.

Ở khía cạnh con người, doanh nghiệp tiếp tục được công nhận là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" tại HR Asia Awards năm thứ ba liên tiếp, đồng thời nhận giải "Work the Nordic Way - Best Place to Work" tại Nordic Business Awards 2025.

Hoàng Anh