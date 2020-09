Tiểu buốt, tiểu rắt, vùng kín ngứa ngáy, nổi mụn, các nốt sùi, chảy mủ... là các dấu hiệu viêm nhiễm nam khoa.

Viêm nhiễm nam khoa chỉ các bệnh nhiễm trùng xảy ra tại cơ quan sinh dục của nam giới gây nên tình trạng viêm nhiễm, trong đó một số bệnh lý nam khoa phổ biến như: viêm tinh hoàn, viêm mào tinh hoàn, viêm tuyến tiền liệt, viêm bàng quang, viêm niệu đạo, viêm bao quy đầu... Các dạng bệnh viêm nhiễm này có thể phát triển từ từ hoặc bùng phát sau một vài ngày mắc bệnh.

Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ, nhận định rất nhiều bệnh nhân chủ quan cho rằng đây chỉ là tình trạng viêm nhiễm thông thường, không ảnh hưởng đến sức khỏe và chức năng sinh lý cũng như khả năng sinh sản. Thực tế, các bệnh lý viêm nhiễm nam khoa nếu không được phát hiện và chữa trị sớm sẽ gây ra những biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, tâm sinh lý và chất lượng cuộc sống.

Theo bác sĩ, viêm nhiễm chủ yếu là do vi khuẩn hoặc virus. Các tác nhân này có thể xâm nhập, phát triển và gây bệnh là do nam giới vệ sinh không sạch sẽ bộ phận sinh dục hàng ngày, quan hệ tình dục không an toàn. Ngoài ra, các yếu tố thuận lợi để tình trạng viêm nhiễm nam khoa xảy ra cũng do nam giới bị mắc một số vấn đề liên quan tới bao quy đầu như: hẹp bao quy đầu, dài bao quy đầu. Bệnh có thể xuất hiện ở bất kỳ lứa tuổi nào.

Có nhiều triệu chứng của viêm nhiễm nam khoa.

"Tình trạng tiểu buốt, tiểu rắt là dấu hiệu điển hình của các bệnh viêm nhiễm nam giới", bác sĩ nói. Tình trạng này do viêm đường tiết niệu dưới (bàng quang, tiền liệt tuyến và niệu đạo) tuỳ vào mức độ, thời gian mắc và các dấu hiệu kèm theo bác sĩ sẽ có chẩn đoán cụ thể.

Ngứa ngáy khó chịu ở vùng kín nam giới thường do vệ sinh không kỹ, viêm da tiếp xúc, do nấm, nhiễm virus, ký sinh trùng, mắc bệnh nam khoa hoặc do lây nhiễm qua đường tình dục. Tình trạng này hay gặp trên bệnh nhân có da quy đầu dài hoặc bán hẹp.

Nổi mụn, các nốt sùi cũng là một trong những dấu hiệu bệnh viêm nhiễm nam giới hay gặp. Các tổn thương có thể do liên cầu gây nên các mụn đỏ đầu dương vật, các nốt sùi có thể gặp trong bệnh sùi mào gà do virus HPV gây nên.

Bên cạnh đó, tình trạng lỗ niệu đạo có mùi hôi, chảy dịch mủ, vàng hoặc xanh có thể là viêm niệu đạo. Bệnh lý hay gặp gây viêm niệu đạo cấp là lậu hoặc chlamydia.

Cơ quan sinh dục không những đóng vai trò sản xuất hormone còn có chức năng duy trì nòi giống. Tình trạng nhiễm trùng làm suy giảm chức năng dẫn đến rối loạn cương, giảm ham muốn tình dục. Nhiễm một số loại vi khuẩn gây viêm xơ có thể làm tắc ống dẫn tinh, mào tinh dẫn đến vô sinh, hiếm muộn. Hơn nữa, tình trạng viêm nhiễm nam khoa còn tổn thương nguy hiểm cho thận và các cơ quan trong hệ bài tiết.

Bác sĩ khuyến cáo phòng ngừa viêm nhiễm bộ phận sinh dục nam giới bằng cách giữ vệ sinh hằng ngày, sống lành mạnh bằng việc hạn chế sử dụng bia, rượu, chất kích thích, sử dụng biện pháp an toàn khi quan hệ tình dục. Bên cạnh đó, luyện tập thể dục thể thao, rèn luyện thân thể để tăng cường sức khỏe.

Tránh quan hệ tình dục với nhiều bạn tình. Vệ sinh sạch sẽ vùng kín trước và sau mỗi lần quan hệ tình dục.

Uống nhiều nước là biện pháp dự phòng khá tốt. Uống đều nước trong ngày, tổng lượng nước 2-2,5 lít với người trưởng thành khỏe mạnh. Người suy thận, bệnh lý về tim mạch, thận tiết niệu cần được bác sĩ tư vấn về lượng nước hàng ngày.

Nếu có các biểu hiện bệnh, cần đi khám và điều trị sớm để tránh viêm mạn tính, khó điều trị dứt điểm.

Thúy Quỳnh