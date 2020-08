Lo lắng bởi tinh hoàn không đều

Tôi 28 tuổi, chưa có gia đình, đi khám nam khoa siêu âm tinh hoàn một bên 12 gram, bên còn lại 9,6 gram.

Trọng lượng này có bình thường không? Có ảnh hưởng đến sinh sản và chất lượng tình dục, không thưa bác sĩ? (Trần Trung, Hà Nội).

Trả lời:

Kích thước, trọng lượng tinh hoàn bình thường thay đổi theo từng nhóm người, chủng tộc khác nhau. Tinh hoàn nam giới ở châu Âu, Mỹ, châu Phi to hơn so với người châu Á.

Theo nghiên cứu thống kê của Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, kích thước tinh hoàn của nam giới Việt Nam trưởng thành dao động từ 6 gram đến 15 gram. Vì vậy, kích thước tinh hoàn của bạn được đánh giá là bình thường.

Tuy nhiên, đánh giá chức năng của tinh hoàn cũng không hoàn toàn dựa vào kích thước trừ khi tinh hoàn quá nhỏ hoặc quá to so với chuẩn trung bình. Để đánh giá đầy đủ về khả năng sinh sản và sinh lý còn cần nhiều yếu tố khác như tinh dịch đồ, nội tiết tố sinh dục... Do đó, bạn nên đến các cơ sở chuyên khoa nam học có uy tín để được khám và tư vấn cụ thể hơn.

Bác sĩ Nguyễn Anh Tú

Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội